Emeklilikte yaşa takılanlar müjdeli bir haber bekliyor. Hemen hemen her platformda siyasiler ile görüşme fırsatı yakalayan EYT’liler kendileri ile ilgili yasanın bir an önce Meclis’ten geçmesini bekliyor. Son olarak AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu açıklamanın ardından EYT’liler “Emeklilikte yaşa takılanlarda (EYT) son durum nedir? sorusu merak ediyor. İşte detaylar…

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım seçim bölgesinde yaptığı çalışmalarda son zamanlarda gündemden düşmeyen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"SABIRLI OLSUNLAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Emeklilikte yaşa takılanların taleplerine yönelik bir soruya Yıldırım, "Ben bu konuda ne dedim? 'Biraz sabırlı olun, ben takipçisi olacağım' dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sabırlı olun demek, ne demek?. Gayet açık." dedi.