Emeklilikte yaşa takılanlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Düzenlemenin bir an önce meclis gündemine alınmasını isteyen emeklilikte yaşa takılanlar son gelişmeleri merak ediyor. Peki Emeklilikte yaşa takılanlar için son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

Emekli olmak için kanunen gereken prim sayısını doldurmalarına karşın emekli olma yaşları gelmediği içi emekli olamayan vatandaşlar, yürüttükleri kampanyalar ve düzenledikleri toplantılarla yasanın çıkması için çalışıyor. Bu kapsamda büyük şehirlerde toplantılar organize eden EYT’liler Meclis’ten gelecek habere odaklanmış durumda.

BAKAN SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Son olarak bugün EYT ile ilgili olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi.