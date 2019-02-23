Emeklilikte yaşa takılanlar meclisten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Gelişmeleri yakından takip eden EYT’liler düzenlemenin meclis gündemine alınmasını istiyor. Peki Emeklilikte yaşa takılanlar için son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

Kanuni prim gün sayısını tamamlayarak emeklilik için yaşı bekleyenler emekli olabilmek için Meclis’ten geçecek yasayı bekliyor. EYT’liler yürüttükleri kampanyalar ve toplantılarla düzenlemenin bir an önce çıkarılıp mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) genel kurulunda ’Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye, "Bu konu gündemimizde yok" diyerek cevap verdi.

DESTİCİ: “EYT’LİLERİ HAKLI BULUYORUZ”

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş 13’üncü Olağan Genel Kurulu’nda konuşan BBP lideri Mustafa Destici, EYT’lilerin talebini haklı bulduklarını, bu hakkın verilmesi için mücadele verdiklerini söyledi. Destici, şöyle konuştu: "Türkiye, geçmişte erken emeklilikteki yanlış uygulamaların faturasını bugün hala ödüyor, bunun biz de farkındayız. Fakat şu anda, ’emeklilikte yaşa takılanlar’ diye hak talep eden topluluğun talebini de haklı buluyoruz. Çünkü devlet, devlet olmanın gereğini yerine getirmelidir. Bu hakkın verilmesini istiyoruz. Yüksek maliyetten bahsediliyor, doğrudur. Fakat bu maliyet, bütçede ödediğimiz 117 milyarın sadece yüzde 10’una tekabül etmektedir. Türkiye, hızlı bir şekilde geçmişte yakaladığı ekonomik istikrarı yakalar ise, bu kardeşlerimizin hakkı olan emekliliğin kısa sürede verileceğine ben inanıyorum. Ayrıca bu hakkın verilmesi noktasında, dün de mücadele ettik, bugün de etmeye devam edeceğiz."

’GÜNDEMİMİZDE YOK’

Bakan Selçuk, konuşmasının son bölümünde, BBP Genel Başkanı Destici’nin dile getirdiği EYT konusuna değinerek, "Gündemimizde yok" dedi.