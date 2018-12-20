Emeklilikte yaşa takılanlar seslerini her mecradan duyurmaya çalışırken parti başkanları ve milletvekilleri de konu hakkında açıklama yapmaya devam ediyor. Dün BPP Genel başkanı Mustafa Destici'nin ardından bugün de CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer konu hakkında açıklama yaptı. İşte o sözler...

CHP'DEN EYT AÇIKLAMASI

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partisinin Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar ile asgari ücrete yönelik açıklama ve eleştirilerde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanların, hak etmedikleri bir şeyi değil, ödedikleri pirimin karşılığını almak istediklerine işaret eden Karabat, emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik hakkı tanınması halinde bütçeye yansıyacak tutarın 2019 yılı bütçesinin yüzde 2’sine tekabül edeceğini öne sürdü. Karabat, partisi açısından bu maliyetin tercih edilebilir olduğunu da bildirdi.

"Türkiye’de çok genç yaşta emekli olunuyor." iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunan Karabat, "Türkiye’de emeklilerin yüzde 71’i 56 yaş üzerinde. Türkiye’de genç emekli diye bir şey yok." diye konuştu.

MALİYETİ AÇIKLANMIYOR

CHP Niğde Milletvekili Gürer, emeklilikte yaşa takılanların, geriye dönük işletilen bir yasayla mağdur edildiğini, öte yandan bu kesime emeklilik hakkı tanınması durumunda maliyetin ne olacağının ise açıklanmadığını ileri sürdü.

2006 yılında yürürlüğe giren bir düzenleme ile emeklilik aylıklarının giderek düşürüldüğünü anlatan Gürer, 48-50 yaş arasında olup da emekli olamayan vatandaşların iş bulamadığını, bu kişilerin 65 yaşına kadar maaş da alamayacaklarını kaydetti.

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının 2019 yılında çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Gürer, iktidarın emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını 2019 yılında çözüme ulaştırması gerektiğini ifade etti.

19 ARALIK: EYT'LİLERİN HAKKI VERİLMELİDİR

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Destici, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda da açıklamalarda bulunarak "EYT'lilerin hakkı verilmelidir." dedi.

‘BU YANLIŞTAN GERİ DÖNÜLMELİ´

Emeklilikle yaşa takılanların haklı talepleri olduğunu ifade eden Destici, şunları söyledi:

"Önce devlet tarafından verilmiş bir hak daha sonra başka kanuni düzenlemelerle vatandaşın elinden alınmamalıdır. Bu yanlıştan geri dönülmeli ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı olan hak ettiklerindeki emeklilik kendilerine bir an önce verilmelidir. Burada bütçe dengelemesinden bahsedilmektedir. Devletimizin bunu karşılayacak parası olduğuna biz inanıyoruz. Devletimizin bu gücü vardır. 3 bin 600 ek gösterge beklentisi içinde olan öğretmen, din görevlisi, uzman jandarma, polis, hemşirelerimiz var, bunlara verilen sözün yerine getirilmesini biz bekliyoruz.

Bütün bu konuştuğumuz taleplerin hepsi verilmiş olsa en fazla 40 milyar TL yıllık maliyetinin olduğunu görüyoruz. Bu da en yüksek hesaplamalarla çıkan rakamdır. Bütçeye baktığımızda Türkiye, 117 milyar sadece faize para ödüyor. Biz bu faiz illetinden memleketimizi kurtarırsak bu vatandaşlarımızın bütün taleplerini yerine getirdiğimiz gibi onların istediğinin 2 ya da 3 katını verebilecek bir kaynağı da oluşturabilme gücüne sahibiz."