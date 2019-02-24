Emeklilikte yaşa takılanlar Meclis’ten gelecek müjdeli habere odaklanmış durumda. EYT ile ilgili yasanın Meclis’e gelmesi için çabalayan EYT’liler düzenledikleri mitingler, katıldıkları toplantılarla sorunlarını dile getiriyor. İnternette sıklıkla ‘Emeklilikte yaşa takılanlarda (EYT) son durum ne?’ sorusunu merak ediliyor. İşte detaylar…

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen emeklilikte yaşa takılanlara destek verdi. Manavgat’ta ’Emeklilikte yaşa takılanlar’ (EYT), Manavgat Belediye Başkanı ve Millet İttifakı adayı CHP’li Şükrü Sözen’i seçim irtibat ofisinde ziyaret etti. EYT mağdurları, geçen günlerde yapılan EYT mağdurları Ankara mitingine katılmaları için kendilerine manevi destek veren Başkan Şükrü Sözen’e teşekkür etti.

BAŞKAN SÖZEN’DEN EYT’LİLERE DESTEK

Başkan Şükrü Sözen, EYT grubunun Manavgat’taki başkanı Ramazan Bulut’un önderliğindeki heyetle sohbet etti. Heyet, Başkan Şükrü Sözen’e çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Şükrü Sözen, EYT mağdurlarının verdiği mücadeleyi haklı bulduklarını söyledi. Sözen, "Şu anda karar mekanizmasındaki bir kişi olmadığım için sizler için bir şey yapamıyorum ancak haklı mücadelenizin her zaman yanında olduğumu bilmenizi istiyorum. Sizin sıkıntınızı ben kalbimde hissediyorum. Mücadeleniz takdirliktir. En doğal anayasal hakkınız için verdiğiniz bu onurlu duruşta sonuna kadar sizinle birlikteyim. Geciktirilmiş hakkınız olan emekliliğinizi ilgili yasanın çıkmasıyla birlikte bir an önce kazanmanızı diliyorum" dedi.



