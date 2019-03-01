Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kendileri ile ilgili yasanın Meclis gündemine alınması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılan 700 bin EYT’li Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? EYT Meclis gündemine alınacak mı? EYT ne zaman çıkacak? sorularını merak ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki, EYT’liler ile ilgili söylemleri nedeniyle birbirlerini eleştirmişlerdi. Son olarak Mansur Yavaş’tan EYT ile ilgili yeni bir değerlendirme geldi.

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, Otomotiv, Ticaret ve Yaşam Merkezi’ni (OTONOMİ) ziyaret etti. Ziyarette esnafın sorunlarını dinleyen Yavaş, bir esnafın EYT ile ilgili mağduriyetini değerlendirdi.

Mansur Yavaş, konuşması sırasında esnafın OTONOMİ ile ilgili "Burası da kapanırsa ben ne yapacağım? Yaşım gelmiş 50’ye, bir de emeklilikte yaşa takılanlardanım. Çocuğum üniversitede okuyor. Burası kalkarsa okutamayacağım" demesi üzerine "Kaldırırlarsa biz yeni yer gösteririz ama çocuğu okutma görevi bizde" dedi.

YAVAŞ: "BELEDİYELER EYT'LİLERİN SAĞLIK PRİMİNİ YATIRABİLİR"

EYT’lilere yönelik sağlık primlerinin ödenmesine ilişkin projesinin eleştirilmesiyle ilgili soruya ise Yavaş, "EYT’liler 75 TL primi yatıramadığın zaman kendisi, ailesi, çocukları sağlık yardımından yararlanamıyor. Bunun farkında değiller. Belediye nerelere para ödemiyor ki? 75 TL EYT’lilerin parasını ödemek konuşulacak bir konu bile değil. Ankara’daki bütün EYT’lilerin sağlık priminin parasını yatırsak bir dinozor parası yapmaz" diye yanıt verdi.

ÖZHASEKİ: ’EYT SORUNU ANCAK KANUNLA ÇÖZÜMLENİR"

Emeklilikte yaşa takılanların sorununun ancak kanunla çözülebileceğinin altını çizen Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, rakiplerini eleştirmişti. Özhaseki "Vatandaşı görüyorlar, ’Sabah hepinize süt dağıtacağız’ diyorlar. Öbür tarafa diyorlar ki; ’Su paranızı ucuzlatacağım’. İyi de su parasını zaten Mustafa Tuna başkan ucuzlattı. Tüm projen bitti mi senin? Böyle bir şey olabilir mi? Anadolu’nun en ücra köşesindeki beldelerde belediye başkan adayları çıkıyorlar, proje yazıyorlar. Diyorlar ki; ’Bu bizim size 5 yıl boyunca yapacaklarımız. Biz bunları yapacağız. 5 sene sonunda bize hesap sorun’. Herkes o projelere bakıyor. Ankara´dayız, başkent, bizim gözde kentimiz, ekmeğimizi kazandığımız en büyük gurur kentimizdeyiz. Fakat 1-2 aday çıkıp da daha projelerini söylemedi."

BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI "EYT VAADİNDE BULUNAMAZ"

Özhaseki daha önce katıldığı bir radyo programında rakibi Mansur Yavaş'ın EYT vaadine ilişkin olarak vatandaşlardan gelen soruları yanıtlamıştı. Özhaseki; “Bu işi ben çözemem. Seçim olsa da olmasa da çözemem. Çünkü bu kanun meselesi. Belediye başkanlarının görevleri kanunla belli. Su, kanal gibi yol ve yeşil alan gibi hizmetleri görür. Bunun dışında bir şey yapamaz. Seçim geldi diye erken yaşa takılanlara seçim vaadinde bulunursanız olmaz. Arkadaşımız böyle bir şey söylemiş dediler, gülümsedim, bu mecliste konuşulacak bir konu” açıklamasını yapmıştı.