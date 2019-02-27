Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? İşte EYT’de son gelişmeler…

Prim gün sayısını tamamlayıp yaş engeline takılanların emekli olabilmelerini sağlayacak yasa ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Zaman zaman yaptıkları ziyaretler ve düzenledikleri ziyaretlerle siyasilerin gündeminde olan Emeklilikte yaşa takılanlar Meclis’ten gelecek haberi bekliyor. Sorunlarının Meclis gündemine alınmasını talep eden EYT’liler “Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? EYT yasası çıkacak mı? sorularını merak ediyor. İşte son dakika EYT ile ilgili gelişmeler…

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.

’İSTİYORUZ Kİ MİLLETİMİZ DAHA FAZLA SIKINTI ÇEKMESİN’

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kaynak olmadığını; ancak sürdürülebilir olmayan Suriye politikası için 35 milyar doları harcayabildiklerini ifade eden Öztrak, "Biz bunları büyük bir sorumluluk duygusuyla iktidara öneriyoruz. İstiyoruz ki milletimiz daha fazla sıkıntı çekmesin. Milleti bu sıkıntıya düşürenler, milleti ’terörist’ ilan ederek, sorumluluktan kurtulacaklarını sanıyorsa yanılıyorlar" dedi.

Üretim ve işsizliğin çözümünde güven ortamının olması gerektiğini söyleyen Öztrak, "2,5 milyon kişiye iş vereceğim ve ondan sonra da 2 ayda sigorta primlerini ödeyeceğim" demenin gerçekçi olmadığını söyledi. Öztrak, "Türkiye dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. Normal olarak baktığımızda bu genç nüfusa iş vermek, Türkiye’nin en önemli stratejisi olmalıdır" diye konuştu.

24 ŞUBAT – AKŞENER’DEN EYT’LİLERE DESTEK

İYİ Parti, ilçe belediye başkan adaylarını, Meral Akşener ve CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı toplantıyla tanıttı. Büyükçekmece, düzenlenen programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak kurdukları CHP’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte geldi. Programa İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı olan oyuncu Emre Kınay ve Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan da katıldı.

"Mutfak yanıyor" diyen Akşener, "Ekonomiyi, EYT’yi, atanamayan öğretmenleri, memurların durumunu, pahalılaşan ürünleri, esnafın durumunu konuştukça bizlere kulak veren seçmenin kulağını tıkamak üzere ortaya atılmış bir bahanedir, beka meselesi." şeklinde konuştu.

23 ŞUBAT – BAKAN SELÇUK: “EYT GÜNDEMİMİZDE YOK”

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) genel kurulunda ’Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye, "Bu konu gündemimizde yok" diyerek cevap verdi.

DESTİCİ: “EYT’LİLERİ HAKLI BULUYORUZ”

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş 13’üncü Olağan Genel Kurulu’nda konuşan BBP lideri Mustafa Destici, EYT’lilerin talebini haklı bulduklarını, bu hakkın verilmesi için mücadele verdiklerini söyledi. Destici, şöyle konuştu: "Türkiye, geçmişte erken emeklilikteki yanlış uygulamaların faturasını bugün hala ödüyor, bunun biz de farkındayız. Fakat şu anda, ’emeklilikte yaşa takılanlar’ diye hak talep eden topluluğun talebini de haklı buluyoruz. Çünkü devlet, devlet olmanın gereğini yerine getirmelidir. Bu hakkın verilmesini istiyoruz. Yüksek maliyetten bahsediliyor, doğrudur. Fakat bu maliyet, bütçede ödediğimiz 117 milyarın sadece yüzde 10’una tekabül etmektedir. Türkiye, hızlı bir şekilde geçmişte yakaladığı ekonomik istikrarı yakalar ise, bu kardeşlerimizin hakkı olan emekliliğin kısa sürede verileceğine ben inanıyorum. Ayrıca bu hakkın verilmesi noktasında, dün de mücadele ettik, bugün de etmeye devam edeceğiz."