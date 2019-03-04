Emeklilikte yaşa takılan yaklaşık 700 bin kişi için EYT önergesi büyük bir önem arz ediyor. EYT'liler hükümetten bir adım atılmasını isterken son açıklamalar ve bilgiler heyecanla araştırılıyor. Konu hakkındaki gelişmelerden bir tanesi geçen gün yaşandı. K Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bir vatandaşın sorusu üzerine açıklama yaptı.

BİNALİ YILDIRIM'DAN EYT AÇIKLAMASI

Yıldırım yanına gelen bir kişinin, emeklilikte yaşa takıldığını, ne zaman çözüleceğini sorması üzerine, "Sabır, biraz daha sabır" diye yanıt verdi.