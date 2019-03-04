Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son durum ne? EYT yeniden Meclis'e gelecek mi?
Yüz binlerce emeklilikte yaşa takılan vatandaş, EYT önergesinin yeniden Meclis'e gelmesini bekliyor. Bu nedenle her açıklama EYT'liler tarafınndan ilgiyle takip ediliyor. Konu hakkındaki en son ve en yetkili açıklama ise AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan geldi. İşte o açıklama...
Emeklilikte yaşa takılan yaklaşık 700 bin kişi için EYT önergesi büyük bir önem arz ediyor. EYT'liler hükümetten bir adım atılmasını isterken son açıklamalar ve bilgiler heyecanla araştırılıyor. Konu hakkındaki gelişmelerden bir tanesi geçen gün yaşandı. K Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bir vatandaşın sorusu üzerine açıklama yaptı.
BİNALİ YILDIRIM'DAN EYT AÇIKLAMASI
Yıldırım yanına gelen bir kişinin, emeklilikte yaşa takıldığını, ne zaman çözüleceğini sorması üzerine, "Sabır, biraz daha sabır" diye yanıt verdi.