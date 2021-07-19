Emeklilikte yeni dönem! 150 liradan başlıyor...

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ‘18 yaş altı’nın sisteme girişini sağlayan düzenlemeyle birlikte emeklilik şirketleri arasında büyük bir rekabet başladı. 18 yaş altına ürün sunmak için hazırlıklarını hızlandıran şirketlerin kimi giriş aidatı, kimi devletin verdiği yüzde 25’lik katkı payına ek katkı payı, kimi de yönetim gider kesintisi almıyor. Yeni dönemin herkesi cezbetmesi için de aylık katkı payları ise 100-150 TL olarak belirlendi. Tüm bu avantajların yanında şirketlerin sunduğu hizmetler arasında her ürünün bir de oyun terapisi, bebek koltuğu indirimi, doğum fotoğrafçısı gibi cazip asistans içerikleri var. Şirketler tarafından tasarlanan ve 18 yaş altının ihtiyaçlarına en uygun avantajlarla dolu ürünleri sizler için hazırladık.

EBEVEYN VEFATINDA 10 YIL KATKI PAYINI ÖDÜYOR

Anadolu Hayat Emeklilik, yeni ürünü ‘Çocuğum için BES’e 150 TL’den başlayan aylık ödemelerle sahip olunabiliyor. “Çocuğum için BES”e dâhil olan ve bireysel emeklilik hesabına düzenli katkı payı ödemesi yapılan çocukların, plana dahil olduktan sonra anne veya babasının yaşam kaybı ya da tam ve kalıcı sakatlığı halinde, kalan katkı payı ödemeleri 10 yıla kadar düzenli olarak Anadolu Hayat Emeklilik tarafından yapılıyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, , ürün kapsamında anlaşmalı sağlık kuruluşlarından indirim sunduklarını söyledi.

AYLIK KATKI PAYI 150 LİRADAN BAŞLIYOR

Türkiye Hayat Emeklilik’in sunduğu giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi alınmayan 18 Yaş Altı BES ürünü kapsamında 150 TL’den başlayan aylık katkı payı tutarı ile çocuklarının geleceklerine yatırım yapılabilecek. Faizli ve faizsiz fon alternatiflerinin sunulduğu, yüzde 25 devlet katkısının sağlandığı sistem, aynı zamanda genç ve çocuklara tasarruf alışkanlığı da kazandıracak. Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, “Ürünümüz toplumun her kesimi tarafından ulaşılabilir ve avantajları yüksek bir ürün olma özelliğiyle öne çıkıyor. Anne babalar için aylık bazda bütçelerinden ayıracakları tutarların onları zorlamaması ve bu yönden teşvik edici olmasına özellikle önem verdik” dedi.

GİRİŞ AİDATI YOK, YÜZDE 25 KATKI VAR

Katılım Emeklilik, “Erken BES” bireysel emeklilik planı hazırladı. Erken BES ürününde herkesi sisteme teşvik etmek için minimum katkı payı 100 TL olarak belirlendi. Şirket, giriş aidatını başlangıçta almıyor, sistemden çıkışa erteliyor. Ayrıca 5 yıl sistemde kalan katılımcılardan giriş aidatı hiç alınmıyor. Katkı payını düzenli yatıran katılımcılar için de yönetim gider kesintisi yok. Ayrıca önümüzdeki 3 aylık özel kampanya döneminde Erken BES’e katılanlara yüzde 25 devlet katkısına ek olarak bir de yüzde 25 Katılım Emeklilik Katkısı sunuluyor. Tüm bunların yanı sıra Erken BES’te yaş gruplarına göre oyun terapisi, diş ve göz check-up’ları, bebek koltuğu indirimi, doğum fotoğrafçısı gibi cazip asistans içerikleri bulunuyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Her gelir seviyesinden anne babanın, çocuklarının geleceğine yatırım yapabileceği, ilave faydalarla da onları destekleyen bir ürün ortaya koymak istedik” dedi.

SAĞLIK SİGORTASINDA İNDİRİM SAĞLIYOR

Allianz Türkiye, 18 yaş altı bireylere yönelik BES sözleşmelerinde, yurtiçi eğitim danışmanlığı hizmeti ve sağlık sigortalarında yüzde 10 indirim avantajı sunuyor. Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, “Mevzuata uygun yeni ürünümüzü tasarlarken zengin bir yurt içi eğitim danışmanlığı ek faydasını da dâhil ettik. Aileler, çocuklarının geleceği için ek yüzde 25 devlet katkısı ile birikim yaparken aynı zamanda çocuklarının yurtiçi eğitimleri için danışmanlık alabilecek. Ayrıca Allianz Türkiye olarak sağlık sigortasındaki liderliğimizle çocuklarımızı geleceğe sağlıkla hazırlamak için 1 Temmuz-30 Eylül arasında, 18 yaş altı bireysel emeklilik ürünü satın alan katılımcılara özel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortasında yüzde 10 indirim sağlayacağız” dedi.