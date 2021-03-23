Emeklilikten sonra çalışacak olanlar dikkat

Emekli maaşı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edebilir miyim?

Evet. İster başkasının yanında isterseniz kendi adınıza çalışmaya devam edebilirsiniz.

Maaşta kesinti olur mu?

Bu durum emekli olduğunuz ve yeniden çalışmaya başladığınız sigortalılık statüsüne göre değişiyor. 4A’lı yani SSK’lının önünde 2 seçenek bulunuyor:

1- İlki aylığını kestirerek çalışmaya devam etmek. Bu durumda kişi normal sigortalı gibi çalışıyor. Emekli olduğunda çalışmaya başlamadan önce alınan aylık, çalışılan dönemin primlerine göre güncelleniyor. Emeklilikten sonraki çalışmalar maaşa ekleniyor. Yani maaş artabiliyor.

2- İkincisi Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne (SGDP) tabi olarak çalışmak. Bu şekilde çalışmaya devam edenler emekli aylıkları kesilmeksizin çalışabilmekte, yalnızca işveren tarafından aldıkları ücretten yüzde 7.5 oranında SGDP kesiliyor. Emekli maaşında azalma olmuyor. Çalışma ücretinde kısmi düşüş söz konusu.

Bağkur’lu emekli destek primi ödüyor mu?

Bağkur’dan emekli olanlardan 1 Nisan 2016 tarihine kadar yüzde 10 oranında destek primi kesilmekteydi. Ancak bu tarihten sonra kesinti kaldırıldı. Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlardan, işçi olarak ya da devlet memuru olarak çalışıp emekli olduktan sonra kendi işini kuranlardan, eğitim kurumlarında ücret karşılığı ders verenlerden, vakıf üniversitelerinde görev alanlardan SGDP kesintisi yapılmıyor.

KIDEM VE İHBAR

Emekli olup tekrar çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?

Sosyal güvenlik uzmanları, aynı işyerinde çalışılacak olsa da emekli olunduğu anda kıdem tazminatının alınmasını tavsiye ediyor. Kıdemini alıp tekrar işe başlayan kişi normal çalışanın haklarına sahip oluyor. Örneğin; çalışan 20 yıl aynı işyerinde çalışıp kıdem tazminatını alarak emekli olup ve emekli olduktan sonra yeniden aynı işyerinde çalışmaya devam ederek, 3 yıl daha çalışmışsa ikinci kez kıdem tazminatını hak ettiğinde yalnızca 3 yıllık süre üzerinden kıdem tazminatı hesaplanıyor. Bunun için kıdem alma hakkının yasal olarak oluşması gerekiyor.

Çalışan emeklinin ihbar tazminatı hakkı var mı?

İş Kanunu'nda emekli çalışanların hakları kısıtlanmıyor. Emekli işçiler, haklı bir gerekçe olmadan işten atıldıklarında ihbar tazminatı alırlar.

İzin hakları nasıl hesaplanır?

Çalışanları izin hakkı emekli veya normal çalışan olarak ayrılmıyor. Ancak yaş olarak bir fark oluşuyor.

* Çalışma yılı 1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün,

* 6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün,

* 15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilir. Bununla birlikte, 18 ve daha küçük yaştakiler ile, 50 ve daha büyük yaştakilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.



