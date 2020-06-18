Emeklinin gözü ikramiyede

Bu yıl ikramiyelerin ilki yani Ramazan Bayramı ikramiyesi normalde 18-22 Mayıs arasında ödenecekti. Ancak corona virüs nedeniyle ödemeler öne çekildi ve 7-11 Nisan tarihleri arasında emekli numarasına göre hesaba yattı. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için de geri sayım başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. 30 Temmuz ise Arife günü. Piyasalardaki canlanmaya destek ve kurban ihtiyaçlarının erkenden giderilmesi için ikramiyelerin bu tarihten önce ödenmesi bekleniyor. Corona günlerinde olduğu gibi takvimin erkene çekilmesi muhtemel.

Üzerinde çalışılıyor

Takvimde değişiklk olmazsa ikramiyeler en geç 27-30 Temmuz arasında emeklilerin hesabında olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen hafta katıldığı bir programda konu gündeme gelince, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gereken çalışmayı yaparız. Takvime göre yapılan çalışma sonucunda erken de ödeme olabilir” demişti.

Zam beklentisi...

İkramiyelerde aradan geçen sürede herhangi bir artış olmadı. Emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme oranında artış yapılmasını istiyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olmuştu. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, 118 lira zam gelecek ve emeklilere ödenecek tutar 1.118 liraya çıkacak. Yüzde 22.58’lik yeniden değerleme oranı baz alınırsa ikramiye 1.225 liraya çıkabilir.

Kime ne kadar ödeniyor?

Emekli hayattaysa ikramiyeyi tam (1.000 lira) alıyor. Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; 1.000 TL tutarındaki ikramiye hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75’ini alan dul eşe ise 750 lira ikramiye ödenecek.







