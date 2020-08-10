Emeklinin kaplıca parası devletten

Devlet, vatandaşa pek çok konuda kolaylık sağlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalının sağlıkla ilgili muayene, tedavi ve ilaç ihtiyaçlarını karşıladığı gibi yaşlı ve muhtaç hastaya evde bakım hizmeti, hastaya evinde bakan yakınına da aylık 1.544 lira para vermek gibi imkanlar da sağlıyor. Hatta çoğu kişi tarafından pek bilinmese de kaplıca tedavileri de sağlık sigortası yardımları kapsamında. Emekli, dar gelirli ve hasta olanların yararlanabileceği termal tesis hakkınızı kullanın!

Termal şifa

Sık sık ihtiyaç duyan için her mevsim kaplıca şifasından faydalanmak mümkün. Cilt hastalıkları, akciğer, karaciğer ve romatizma gibi birçok hastalığı tedavi edici etkisi olan kaplıcalar, suları ve çamur banyolarıyla şifa arayanların vazgeçilmez adresi. Bu doğal kaynaklar konusunda çok seçenek sunan Türkiye, termal kaynak zenginliği açısından Avrupa’da birinci, dünyada ise 7’nci ülke özelliğine sahip. Türkiye’de 1100 termal kaynağı, 262 ruhsatlı kaplıca tesisi ve 500 termal su imkanı bulunuyor.

Yolculuk bedava

Bu zenginliklerden turistler ve parası olanlar her zaman yararlanabilirken, dar gelirlinin de kaplıcalara ücretsiz gitmesi mümkün. Yani kaplıca giderlerinin de Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olmasından dolayı, kaplıca paranızı devlet ödüyor. Hatta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisinin yanı sıra yol, refakatçi ve gündelik masraflarını da karşılıyor.

262 tesisin bakanlık izni var

Sadece Sağlık Bakanlığı’nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edenlerin ücretini devlet karşılıyor. Bakanlığın işletme izni verdiği 262 tesis ise şu illerde bulunuyor: Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat.

Hangi hastalıklarda öneriliyor?

Eklemlerdeki romatizmal hastalıklar, kas-eklem ağrıları ve dizde kireçlenme, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları.

Nörolojik ve travmatik hastalıklar.

Cilt hastalıkları.

Solunum sistemi hastalıkları.

Sindirim ve idrar yolu hastalıkları.

Spor sakatlıklarının tedavisi

Hangisinde dikkat edilmeli?

Kanaması ya da kanama riski bulunan hastalara önerilmiyor.

Kalp damar hastaları, yaygın varis şikayeti bulunan, kansızlık ve diyabet hastalarına ise öncesinde doktor kontrolünden geçmeleri öneriliyor.

Faydalanabilmek için gereken şartlar neler?

Sağlık kurulu raporu.

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 işgünü içinde, kaplıca tesisine müracaat edilmeli.

Bu süre aşılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor.

Yol giderinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınıyor.

Rapor veya sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri karşılanıyor.

Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı’nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebiliyor. Bunun dışındakiler ödeme kapsamında değil.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) masraflarını ödeyeceği kaplıca tesislerinin listesine, sgk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Karşılanan giderler hangileri?

Kaplıca ücreti.

Kaplıcaya gidilmesi için yol parası (otobüs ile gidilmişse otobüs bileti saklanmalı).

Günlük giderler için gündelik harcama.

Refakatçi yol ve gündelikleri.







