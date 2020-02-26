Emeklinin maaşında kesinti olmayacak
Son günlerde emekli ikramiyelerinin kesileceği, daha önce kaldırılan Sosyal Güvenlik Destek Primi’nin çalışan emekliler için tekrar geri getirileceği, emeklinin sağlık kesintisinin artırılacağı, hatta dul ve yetim maaşlarının belli bir yaştan sonra bağlanacağı şeklinde bir çalışmanın olduğuyla ilgili iddialar gündeme getirilmişti.
26 Şubat 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu iddiaları içeren haberleri yalanladı. SGK’dan yapılan açıklamada, “Söz konusu haberlerdeki hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız” denildi.