Emeklinin maaşında kesinti olmayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu iddiaları içeren haberleri yalanladı. SGK’dan yapılan açıklamada, “Söz konusu haberlerdeki hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız” denildi.

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