Emeklinin ödemesi yarın başlıyor! Taban maaş ne oldu?

Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 8.45 olacak. Bu zam da Ocak 2022’ye kadar geçerli. 3 bin 21 lira olan memur emeklisinin en düşük maaşı, haziran enflasyonuyla birlikte 3 bin 276 liraya yükseldi.

TABAN MAAŞ NE OLDU?

2021’in ilk 6 aylık enflasyonuna göre en düşük esnaf Bağkur emekli maaşı 1.763 liradan 1.912 liraya, en düşük tarım Bağkur emeklisi maaşı da 1.662 liradan 1.802 liraya çıktı. SSK’lılardan en yüksek maaşı, intibaktan yararlandıkları için 2000’den önce emekli olanlar alıyor. Buna göre; 2000’den önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı ise 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya çıktı.

1100 LİRA İKRAMİYE

Maaşını 1-5 Temmuz’da çekmiş olan memur emeklileri, zam farkını 15 Temmuz’da alacak. Ayrıca aynı tarihte 1.100 lira bayram ikramiyesi de ödenecek.

SSK’lı emeklilerin zamlı temmuz maaşı ile bayram ikramiyeleri, maaş günü 17-18-19-20-21 Temmuz olanlara 13 Temmuz’da (yarın), maaş günü 22-23-24-25-26 Temmuz olanlara 14 Temmuz’da yatırılacak.

Bağkur emeklileri de maaş ve ikramiyelerini 16 Temmuz’da toplu olarak çekecek.