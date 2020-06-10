Emeklinin taban maaşı 1.500 lira

Virüsle mücadele kapsamında en düşük emekli maaşı mart ayında çıkarılan yasa ile 1.500 liraya yükseltilmişti. Bu imkandan da 650 bin emekli yararlanmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yayımladığı genelge ile en düşük emekli aylığı uygulamasına ilişkin ayrıntıları belirledi. Buna göre; bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları dosya bazında 1.500 TL’nin altında olamayacak.

Ek ödemeler dahil

Emekli aylığının 1.500 TL’nin altında olup olmadığının hesabında, dosya bazında yapılan engelli çocuk fark aylıkları, makam ile görev/temsil tazminat tutarları gibi her ay aylıklarla birlikte yapılan ödemeler de dahil edilecek. Emekli aylığında 1.500 TL alt sınırının uygulanmasında, ek ödeme dahil tutar dikkate alınacak. Ek ödeme, emekli aylığı 1.167 TL’nin altındakilerde yüzde 5, bu rakamın üstündekilerde ise yüzde 4 olarak uygulanıyor.

Birden fazla olunca

Hem kendi emekliliğinden hem de anne-babasından veya eşinden dolayı maaş alan yani birden fazla dosyadan aylık alanların durumu her bir dosya için ayrı değerlendirilecek. Örneğin babasından dolayı yetim aylığı, eşinden dolayı ölüm aylığı alan kadın için ödeme yapılırken her iki dosyadan da 1.500 TL üzerinden yapılacak hesaba göre ödeme yatırılacak.

Yetimin çeyiz yardımı artıyor

Yükselen emekli maaşı emeklinin dul ve yetimine yapılan ödemeleri de artırıyor. Mesela yetim aylığı almakta olan kız çocuklarına evlenmeleri halinde 24 aylık tutarında çeyiz ödemesi peşin yapılıyor. Kız çocuklarının evlenme ödenekleri 1.500 TL’ye yükseltilmiş tutar üzerinden hesaplanacak. Örneğin, babasından dolayı yüzde 25 oranında yetim aylığı almakta olan kız çocuğunun, maaşı 250 TL’den 375 TL’ye çıkınca çeyiz ödeneği de 6.000 TL’den 9.000 TL’ye çıkacak.

Sürekli iş göremezlik durumu

Iş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla çalışma gücünde kayıp olanlara, kayıp oranına göre sürekli iş göremezlik geliri ödeniyor. Örneğin çalışma gücünde yüzde 20 kayıp olan kişiye, prime esas kazancının yüzde 20’si oranında gelir bağlanıyor. 1500 TL’lik alt sınır uygulamasından, sürekli iş göremezlik geliri veya ölüm geliri elde edenler yararlanamayacak.

Zamda fark beklenecek

Emekli aylığı 1.500 TL’ye yükseltilmiş olan kişilerin normal aylıkları ile yükseltilmiş tutar arasındaki fark Hazine'ce karşılanacak. Bu kapsamda mevcut aylıklar 1.500 TL’ye ulaşana kadar 6 ayda bir yapılan enflasyon zammı maaşa eklenmeyecek.