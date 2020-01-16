Emeklinin zamlı maaşı yarın hesapta

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Ocak’ta açıklanan enflasyonla birlikte belli olmuştu. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 6.49 zam yansıtılacak. Zamlı maaşlar yarından itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatmaya başlayacak. Ödemeler 28 Ocak’a kadar sürecek.

Memura 14 günlük fark

Memur ve memur emeklisi ocakta yüzde 4’lük toplu sözleşmeye ek olarak yüzde 1.49’luk fark alacaktı. Memurlar her ayın 15’inde maaşını çekiyor ve zamlı maaşlar dün hesaplara yattı.

Fakat memurlar, 15 Aralık 2019’da 15 Aralık 2019 ila 14 Ocak 2020 arasındaki maaşını peşin almıştı.

Bu durumda 2020 için 14 günlük zamlı maaş farkı yansıtılmadı. Bu yüzden memura ayrıca bağlı oldukları daireler hazırladıkça 14 günlük fark yatırılacak.

Dul ve yetime hisse oranında

2000 yılından önce emekli olan SSK’lının taban maaşı ise yüzde 6.49’luk zamma göre 1.983 liradan 2.112 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1.676 liradan 1.785 liraya yükseldi.

SSK, Bağkur emeklilerinin dul ve yetimleri de yüzde 6.49 zam alacak. Örneğin; hissesine 500 lira maaş düşen bir dul ve yetimin yeni maaşı 532 lira olacak.

En geç şubatta yatar

Memur emeklisi ise her ayın 1-5’i arasında maaş alıyor. Memur emeklisi toplu sözleşme zammını bu tarihler arasında çekti. Ancak ocak zam farkı maaş hesabına yetişmeyeceğinden ayrıca ay sonuna göre SGK’nın açıkladığı bir tarihte yatacak.

Bu ay içinde yatmazsa en geç 1-5 Şubat’ta hem zamlı maaş hem fark hesaplarda olacak. Maaşları üçer aylık dönemler halinde alanlara da yine aynı şekilde 3 aylık enflasyon farkı yansıtılacak. En düşük memur emekli maaşı yüzde 4 artı yüzde 1.49 farkla 2.523 liradan 2.661 liraya çıkacak.