Emekliye 1000 lira promosyon

İşte bazı bankaların promosyonları...

ZİRAAT BANKASI

1000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL, 1000 TL ile 2 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL, 2 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Tabi 3 yıl boyunca bankayla çalışacağınızı taahhüt etmeniz gerekli. AKBANK Emeklilere 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM’lerden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale, EFT ve bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sağlıyor. Banka emeklilerden hesap işletim ücreti de almıyor.

DENİZBANK

3 yıllık taahhüt veren emekliler 450 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor. Bankaya emekli müşteri kazandıranlara da her emekli için 100 TL veriliyor. Ayrıca banka borçlarını ve emekli maaşını Denizbank’a transfer edenlere, kefilsiz ve 60 ay vadeli kredi sunuyor. Otomatik ödeme talimatı verenlere doğalgaz faturasında yüzde 10 indirim yapıyor.

INGBANK

Maaşını taşıyanlara hem 450 TL’ye varan nakit promosyon hem de 3 Otomatik Fatura Talimatı’na 150 TL ek nakit promosyon veriyor. Tüm banka ATM’lerinden maaşı ücretsiz çekme ve vadesiz mevduat hesapları için hesap işletim ücreti ödemeden işlem yapma imkanı sunuyor.

FIBABANKA

3 yıl süreyle emekli maaşını bankaya taşıyanlar maaşa göre; 300 TL, 375 TL ve 450 TL’lik nakit promosyon kazanıyor. Ayrıca 2 ödeme talimatı verenler ise yine maaşlarına göre; 330 TL, 415 TL ve 500 TL promosyon ödemesi alıyor.

GARANTİ BBVA

450 TL’ye varan promosyon ödemesi yapan banka, paramatiklerde maaşları tek tuşla çekme imkanı ve kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor. Ayrıca emeklilere özel indirimli faiz oranlarıyla gelir belgesiz destek, oto ve mortgage kredileri sunuyor.

İŞ BANKASI

450 TL’ye varan promosyon ödemeleri yapan banka, kredi kartları için yıllık ücret almıyor. Vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları da sağlıyor.

QNB

3 yıl süreyle emekli maaşını bankaya taşıyanlar maaşa göre; 300 TL, 375 TL ve 450 TL’ilk promosyon ödülü alıyor. Emekli maaşını taşıyıp bir bankacılık ürünü kullanana maaş ödemesiyle birlikte toplam 400 TL, 550 TL ve 700 TL’lik ödeme yapılıyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere de 125 lira ödüyor.

ŞEKERBANK

450 liraya varan promosyon veren banka otomatik ödeme talimatı verenlere 150 lira daha hediye ediyor. Ücretsiz havale ve EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş hizmeti gibi imkanlar sunuyor. Diğer tüm banka ATM’lerinden ücretsiz nakit çekim yapma olanağı sağlıyor. TEB Emekli maaşını bankaya taşıyanlar maaşa göre; 300 TL, 375 TL ve 450 TL’lik promosyon alıyor. 1 otomatik fatura talimatı verene 550 lira daha ödüyor. Böylece banka 1000 TL’ye varan ödeme yapmış oluyor. Hesap işletim ücreti ve kredi kartına ücret muafiyeti getiren banka, özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi de sunuyor. YAPI KREDİ 450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak 150 TL puan ödülü veriyor. Ücretsiz havale imkanı sunan banka, doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerinden de 1 yıl boyunca ücretsiz faydalanma fırsatı sunuyor.

NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşı aldığı bankayı değiştirmek isteyenler, öncelikle çalışmak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmalı. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) İl Müdürlüğü’ne gidip maaşı taşımak istediğine dair dilekçe vermeli. Ayrıca e-Devlet’ten SGK’nın internet sitesine girip, dilekçeyle banka değişikliği de talep edilebiliyor. ✔Promosyon alsanız bile şu anki bankanızı değiştirmeniz mümkün. Bu durumda peşin olarak aldığınız promosyonun kalanını geri ödemelisiniz. Örneğin 3 yıllık anlaşma yaptınız ve 450 lira nakit promosyon aldınız. 1 yıl sonra bankayı değiştirmek istediğinizde 300 TL’yi iade etmeniz gerekiyor. Buna karşılık yeni banka size maaşınıza göre başta peşin promosyon ödüyor.