Bankaların emeklilere ödediği promosyon ücretleri 500 TL ile 750 TL arasında değişirken, yapılan açıklamaya göre bu ücret 3 bankada 1750 TL’ye yükseldi. Yeni emekliler promosyon ücretini hemen alabilirken, üç yıllık taahhüt süresini dolduran emekliler bu fırsattan ikinci kez faydalanabiliyor. İşte, DenizBank, Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank gibi bankaların emekli promosyon kampanyalarının detayları…

EMEKLİLERE HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankaların emekli dul ve yetim aylıklarına verdikleri promosyonlar, maaşın miktarına göre değişirken, bazı bankalar buna ek olarak birtakım koşullarda istiyor. Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti BBVA ise en yüksek promosyonu veren bankalar arasında yer alıyor. İşte bankaların promosyon ücretlerine ilişkin detaylar…

AKBANK: 30 Haziran’a kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 TL,

GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 TL. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 TL,

YAPI KREDİ: Maaş miktarına göre 1.200, 1.500, 1.750 TL,

DENİZBANK: Maaş miktarına göre 675, 850, 1.000 TL,

FİBABANKA: Maaş miktarına göre 500, 625, 750 TL,

HALKBANK: Maaş miktarına göre 500, 625, 750 TL,

ING: Maaş miktarına göre 675, 850, 1.000 TL,

İŞ BANKASI: Maaş miktarına göre 750, 875, 1.000 TL,

QNB FİNANSBANK: Maaş miktarına göre 1.000, 1.300, 1.600 TL,

ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 TL. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus,

TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 TL. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara sağlık ve market harcamalarında 300 TL’ye kadar indirim,

VAKIFBANK: Maaş miktarına göre 500, 625, 750 TL,

ZİRAAT BANKASI: Maaş miktarına göre 500, 625, 750 TL.