Milyonlarca emekli, dul ve yetimi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında yarış gittikçe kızışıyor. Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2.500 lira üstü olana da 750 lira tutarında promosyon ödeniyor. Bunlar taban tutarlar. Özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor.

3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM

İşlem basit. 3 yıllık taahhüt süresi dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

İKİYE KATLADILAR

GARANTİ BBVA: 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. Ayrıca ‘Emekli Arkadaşını Davet Et’ kampanyasıyla emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor.

YAPI KREDİ: Emeklilerin bir aylık maaşı 2.500 TL ve üzerindeyse 1.750 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.500 TL, 1.500 TL’ye kadarsa 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya, 31 Mayıs’a kadar geçerli.

QNB FİNANSBANK: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 1.000 lira, 1.500-2.500 lira maaşa 1.300 lira, maaşı 2.500 liranın üstünde olana da 1.600 lira promosyon veriyor.

TEB: Maaşı 1.500 liraya kadar olan emekli 850 lira, 1.500-2.500 lira maaş alan 1.050 lira, maaşı 2.500 liranın üzerinde olan ise 1.250 lira promosyon alıyor. Kampanya 5 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor.

İŞ BANKASI: 1.500 liradan düşük maaş için 750 lira, 1.500-2.500 lira maaşa 875 lira, 2.500 lira maaşın üzerine ise 1.000 lira promosyon veriyor.

ING: Bir aylık net gelir 1.500 TL’ye kadarsa 675 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 850 TL, 2.500 TL’nin üzerinde ise 1.000 TL nakit promosyon ödüyor. Kampanya 30 Nisan’a kadar sürüyor.

DENİZBANK: Aylık 1.500 liranın altında maaşa 675 lira, 1.500-2.500 lira maaş alana 850 lira, 2.500 lira maaşın üzerine ise 1.000 lira ödeme yapıyor. Kampanya 31 Aralık’a kadar geçerli.

ŞEKERBANK: Maaşa göre 1.300 TL ’ye varan promosyon imkanından yaralanabilen banka müşterileri ayrıca sektör ayrımı olmaksızın koşulsuz olarak 1.500 TL ’lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanıyor.

FIBABANKA: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500-2.500 lira olan maaşa 625 lira, 2.500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.

AKBANK: Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 350 lira, 425 lira ve 500 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 850 lira, 1.050 lira ve 1.250 lira promosyon imkanı veriyor. 30 Nisan’a kadar süren kampanya kapsamında, Akbank, SGK emekli maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı sunuyor.



