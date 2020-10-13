Emekliye 2 yılda 675 milyar ödeme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere son 2 yılda 674.5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, “Bu yıl ağustos ayında 8.2 milyon işçi emeklisi, 2.6 milyon Bağkur emeklisi ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere toplamda 13.1 milyon emeklimize 30.5 milyar lira aylık ödemesi yaptık” dedi.

64.2 milyarlık ikramiye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilere verdiği müjdenin kanunlaştığına ve en düşük emekli aylığının 1.500 liraya yükseltildiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1.000 lira bayram ikramiyesi ödendiğini de hatırlattı. Selçuk, “Bu kapsamda 2018 yılının Ramazan Bayramı’nda emeklilerimize ilk bayram ikramiyesini ödedik. 6 dini bayramımızda ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı” dedi.







