Emekliye 2500 TL promosyon
Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB), 10 Şubat itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 999 TL’ye kadar olan emekliler 850 TL, 1000 TL ile 1999 TL arasında olan 925 TL ve maaşı 2 bin TL ve üzeri olanlar ise 1000 TL promosyon alabilecek.
12 Şubat 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Banka ayrıca 10 emekliyi TEB’e getiren müşterisine, kişi başına 150 TL toplamda ise 1500 TL’ye varan ödeme yapacak. Böylece toplam promosyon 2 bin 500 TL’ye kadar çıkacak.