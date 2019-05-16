Emekliye 323 lira!

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Ttemmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağından, emekliler meraklı bekleyiş içerisinde bulunuyor.

İlk 6 ayda gerçekleşecek enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa ilaveten fark alıp almayacağını gösterecek. Yılın 4 aylık döneminin enflasyonu yüzde 4 olarak gerçekleşti. Geriye 2 adım kaldı, gözler mayıs ve haziran enflasyonuna çevrildi.

Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 4'lük oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 45 ile 215 lira arasında zam getirdi.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketine göre ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 67 ile 323 lira arasında artış olacak. En düşük aylık bin 193 lira, en yüksek aylık 5 bin 714 lira olacak. (Takvim)