Emekliye 323 lira!
Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. 4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4, tahminler ise zammın yüzde 6'yı bulacağını gösteriyor. İşte emeklinin cebine girecek zam miktarı...
Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Ttemmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağından, emekliler meraklı bekleyiş içerisinde bulunuyor.
İlk 6 ayda gerçekleşecek enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa ilaveten fark alıp almayacağını gösterecek. Yılın 4 aylık döneminin enflasyonu yüzde 4 olarak gerçekleşti. Geriye 2 adım kaldı, gözler mayıs ve haziran enflasyonuna çevrildi.
Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 4'lük oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 45 ile 215 lira arasında zam getirdi.
Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketine göre ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 67 ile 323 lira arasında artış olacak. En düşük aylık bin 193 lira, en yüksek aylık 5 bin 714 lira olacak. (Takvim)