Emekliye 366 milyar liralık kaynak

60 bin memur alınacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında dün Ankara’da basın toplantısı düzenledi. Ağbal, “2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956.6 milyar lira, vergi gelirleri 784.6 milyar lira, bütçe açığı da 138.9 milyar lira olarak öngörüldü” dedi. 2020’de kamuya 60 bin personel alınmasının planlandığını açıklayan Ağbal, ihtiyaç halinde bu sayının artabileceğini ifade etti.

Ezdirmeyeceğiz

Kamu çalışanları ve emeklilerin gelirlerinin artırılarak enflasyon karşısında ezdirilmemesinin temel prensip olduğunu vurgulayan Ağbal, şunları aktardı: “2020 yılı bütçesi bu çerçevede hazırlandı. Bütçeden kamu personeline 333.9 milyar lira, emekli aylıkları için 365.9 milyar lira kaynak ayırdık. Böylelikle genel devlet bütçesinden hem kamu çalışanlarımız hem de emeklilere yapılan ödemelerin toplam tutarı 700 milyar lirayı geçmiş olacak.”

EYT ile ilgili plan

Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise “2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi” değerlendirmesinde bulundu.

Hangi sektöre ne kadar?

Naci Ağbal’ın bütçeye yönelik açıklamalarından satırbaşları şöyle:

2020 yılında ulaştırmadan imalat sanayisine, sağlıktan eğitime kadar 88.5 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak.

Sağlığa bütçeden 188.6 milyar lira ile bütçeden yüzde 17.2’lik pay vereceğiz.

Savunma ve güvenliğe 141.1 milyar lira kaynak ayırıyoruz. İlave gerekirse karşılayacak gücümüz var.

2020’de 176.1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16.1’i eğitime gitmiş olacak.

Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26.4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12.5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak.

Tarımsal destekleme programları için de 22 milyar lira ayırdık.

Kamunun ve özel sektörün Ar-Ge harcamaları için 5.5 milyar liralık bir kaynak öngördük.

Sigorta prim desteği ve diğer teşvikler kapsamında gelecek yıl Sosyal Güvenlik Kurumu’na 25.3 milyar lira ödeme yapılacak.

69.5 milyar yardıma

Sosyal harcamalar için ayrılan kaynak miktarını 69.5 milyar liraya çıkardıklarını belirten Naci Ağbal, şunları söyledi: “Ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanması için sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferleri 13.4 milyar liraya çıkarıyoruz. 65 yaş üstü ve engelli aylıkları için 11.6 milyar lira ayırıyoruz. Engelli vatandaşların evde bakım hizmetleri için de 9.4 milyar liralık kaynak ayırdık. Bu yıl başlatılan yoksul ailelere elektrik tüketim desteği de 1.8 milyar lirayı buldu.”

BES'le tasarruf artacak

Naci Ağbal, yurtiçi tasarrufların artırılması konusunda, gelecek yıl Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için bütçeden 5.1 milyar liralık kaynak ayrıldığını belirten Ağbal, katılımcı sayısının 6.8 milyon kişiye, devlet katkısıyla birlikte biriken fon tutarının da 108.8 milyar liraya ulaştığını söyledi. Ağbal, gelecek yıl BES ve diğer tasarruf kanallarıyla ekonominin ihtiyacı olan iç tasarrufların artırılması için önemli adımlar atılacağını belirtti.

Esnafa, çiftçiye, gençlere

Çiftçiler için Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal kredilere verdikleri faiz destek tutarını 4.2 milyar liraya, ihracatçı desteklerini ise 3.8 milyar liraya yükselttiklerini belirten Naci Ağbal, “Esnaflar için Halk Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilerde faiz desteğini 2.2 milyar liraya çıkarıyoruz. Bütçeden, genç girişimci ve KOBİ’lerin kaynak ihtiyacı için 1.4 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla kullandırılmak üzere teşvik ödemeleri için de 1 milyar lira kaynak ayırdık” dedi.