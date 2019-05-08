Emekliye 4 ayrı zam oranı

Emekliler için bu yaz hareketli geçecek. Hem kazançlar artacak hem de gelirleri yükseltecek talepler karara bağlanacak. Mayıs ve ağustosta biner lira bayram ikramiyesi alacak emeklilerin, temmuzda da maaşı artırılacak.

4 AYRI ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Ağustosta yapılacak toplu sözleşmede ise emekliler ile ilgili talepler karara bağlanacak.

İşte masaya taşınacak talepler:

2020 ve 2021'in Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak zam oranları belirlenecek. Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı açıklanacak. Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi istenecek. Bu talep sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için gündeme gelecek. Memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için 32,65 lira veriliyor. Bu tutarlar temmuzda en az; eş için 292,62, 0-6 yaş çocuk için 68,56, 6 yaş üstü çocuk için 34,28 liraya çıkacak. Talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 361,18 lira ek ödeme alabilecek.