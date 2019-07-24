Emekliye 500 milyon lira ödenecek! Farklar yarın hesapta

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz'da açıklanan son 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte belli olmuştu. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yapıldı. SSK emeklisi zamlı maaşını 17 Temmuz itibarıyla almaya başladı. Emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara bugün, 2 olanlara yarın, 0 olanlara da 26 Temmuz'da ödeme yapılacak.

2.3 MİLYON KİŞİ ALACAK

Memur ve memur emeklisine ise enflasyon farkıyla bu aydan itibaren yüzde 6.01 zam yapıldı. Memurlar zamlı maaşını 15 Temmuz’da çekti. Memur emeklisi ise maaşını her ayın 1-5’i arasında alıyor. Temmuz zammı yetişmediğinden fark henüz hesaba geçmemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün bir açıklama yaparak 2.3 milyon memur emeklisi ile dul ve yetimlerin zam farkının 25 Temmuz’da yani yarın yatacağını duyurdu.

BAĞKURLU'YA BUGÜN İTİBARIYLA...

Toplam fark ödemesinin 500 milyon lira olacağını aktaran Bakan Selçuk, "Bağkur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı. Buna göre; tahsis numarasının son rakamı; ▼ 9, 7 ve 5 olan Bağkur emeklisine 25 Temmuz'da (bugün) ▼ 3 ve 1 olanlara 26 Temmuz'da ▼ 8, 6 ve 4 olanlara 27 Temmuz'da ▼ 2 ve 0 olanlara da 28 Temmuz'da ödeme yapılacak. NOT: Tahsis numarası emekli kartındaki son numaradır. Ödeme günü cumartesiye rastlayan gruba cuma, pazara rastlayan gruba ise pazartesi günü ödeme yapılıyor.

İKRAMİYE 5-9 AĞUSTOS'TA

Emekliler zam ve farkın yanında ağustos ayı içerisinde bir de bayram ikramiyesi alacak. Yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta. Arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi muhtemel.