Emekliye 9 bin 688 lira!

Emekli maaşı, ölüm aylığı, malullük aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara yılda 2 kez verilen biner lira bayram ikramiyesi, evde bakım desteğine engel olmayacak. Meclis'ten geçen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre; bayram ikramiyeleri, evde bakım desteği için aranan gelir şartında dikkate alınmayacak. Destek, bayram ikramiyesi nedeniyle kesilmeyecek. Evde bakım hizmeti desteği kesilenler de yardımın kesildiği döneme ait tüm paraları topluca bir seferde alabilecek. Böylece 9 bin 688 liraya varan toplu ödeme söz konusu olabilecek.

TOPLU ÖDENECEK

Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara geçen yılın ikinci yarısında aylık bin 179 lira 40 kuruş ödeniyordu. Ocak ayından itibaren de bu tutar bin 305 lira 97 kuruşa yükseldi. Geçtiğimiz yıl haziran Ramazan Bayramı'ndan önce verilen ilk ikramiye nedeniyle temmuzda yardımı kesilen kişi, 2018'den 7 bin 76 lira 40 kuruş (1.179,40 x 6 ay) ve 2019'un ocak ve şubat ayında da bin 305 lira 97 kuruştan 2 aylık 2 bin 611 lira 94 kuruş olmak üzere 9 bin 688 lira 34 kuruş yardımı toplu olarak alacak. Ağustosta Kurban Bayramı öncesi verilen bin liralık ikramiye nedeniyle eylülde bakım yardımı kesilen kişiye ise 2018'den 4 bin 717 lira 60 kuruş (1.179,40 x 4 ay), 2019'un ocak ve şubat ayından da 2 bin 611 lira 94 kuruş olmak üzere toplam 7 bin 329 lira 54 kuruş toplu ödeme olacak.

ŞARTLARA DİKKAT!

Evde bakım desteği almak için hanede kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin aylık net tutarının 3'te 2'sinden az olması şartı aranıyor. Gelir sınırı, 2018'de 967,27 liraydı. Bu yıl da bin 219 lira 34 kuruşa yükseldi. Şartlar sağlanıyorsa, yılda 2 bin lira ikramiye alanların hanesine evde bakım desteği de girebilecek. 2 ödemeyle aylık kazanç bin 472 lira 63 kuruş (1.305,97 TL + 166,66 TL) olacak.

YENİ İŞÇİYE DESTEK BAŞLIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yasa, istihdam desteğinden yapılandırmaya kadar pek çok önemli düzenleme daha içeriyor.

Buna göre;

- İşverenlere 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.

- Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

- Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlandı.

- Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pilotaj eğitimini bitiren personelin yükümlülük süresi 3 yıldan 6 yıla çıkarıldı.