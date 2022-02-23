Emekliye bayram ikramiyesine ilişkin müjdeli haber Vatan Gazetesi’nde yazan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır’dan geldi. Nayır, 21 Şubat Pazartesi günü kaleme aldığı yazısında, emeklilere verilen bayram ikramiyesine büyük oranda bir zam yapılacağını kaydetti.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere verilen bayram ikramiyeleri yapılan zam ile 1000 TL’den 1100 TL’ye yükselmişti.

Vatan Gazetesi’nde yazan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, son yazısında, asgari ücrete ve memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bayram ikramiyelerine de yüzde yüze yakın bir zam yapılacağını kaydetti.

Nayır’dan aktarılan bilgiye göre, Ramazan Bayramı ikramiyesinin 2 bin TL, Kurban Bayramı ikramiyesinin de 2 bin TL olmak üzere toplam ödenecek tutarın 4 bin TL’yi bulması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Ölüm aylığı alanlar

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Şehit yakınları ve gaziler

Şeref aylığı alanlar

Geçici köy korucuları

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Şampiyon sporcular,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?

Emekliye verilen bayram ikramiyesi için herhangi bir yere başvuru yapılması gerekmiyor. Ödemeler, hak sahiplerinin hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bayram ikramiyeleri, hak sahiplerinin hesaplarına bayram arifesinde yatırılıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. İkramiye ödemelerinin ise Nisan ayının son haftası veya Mayıs ayının ilk günlerinde bayramdan önce yatırılması bekleniyor.



