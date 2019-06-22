Emekliye büyük müjde: 1000 TL!

Ülkemiz genelindeki milyonlarca emekli, kendileri ilgili olan gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere, bu yaz zam ve ikramiye ile gelirleri artacak olacak olan emeklilerin promosyon fırsatı da aynı doğrultuda yükseldi. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; kampanyalarla ödemeler bin liraya kadar çıktı.

Kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da 100-125 lira ödeme yapıyor.

İşte liste liste bankaların emeklilere sunduğu promosyon fırsatları...

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale-EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli müşteri kazandırana 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim yapıyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

GARANTİ BBVA: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Maaşı tek tuşla çekme, özel faiz imkanları sağlıyor. ING: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 3 otomatik fatura talimatına 150 lira daha veriyor. Özel faizli kredi, ücretsiz tıbbi danışmanlıkambulans gibi imkanlar sunuyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını taşıyıp bir ürün kullanana 700 liraya varan ödeme veriyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.

ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor.

TEB: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 1 otomatik fatura talimatı verene 550 lira daha ödüyor. Emekli getiren de 100 lira kazanıyor.

2020'DE 2. ÖDEME

Promosyon almamış olan emekliler, bankasını seçip, ödemesine kavuşuyor. Promosyonunu almış emeklilerin de isterlerse ortaya çıkan daha cazip teklifleri değerlendirme imkanı bulunuyor.

Ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'de ikinci kez para alacak.

Sabah