Emekliye çifte maaş

Emeklilerin gelirleri birbiri ardına yapılan düzenlemelerle artırılırken, sosyal destek uygulamaları hanelerine ekstra kazancın girmesinin yolunu da açıyor.

NASIL ALINIYOR?

Son düzenlemelerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban maaş ek ödeme dahil bin liraya çıkarıldı. Ayrıca bayram ikramiyesinin evde bakım desteğine engel olmaması için yasa çıkarıldı. Maaşları yılda 2 kez artırılan emekliler 3 yılda bir promosyon ve yılda 2 kez biner lira ikramiyeden yararlanırken; 65 yaşını dolduran eşleri de şartları sağlıyorsa 601,57 liralık aylığı alabiliyor. 65 yaş aylığında kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu yıl bu aylıktan yararlanmak için kişi başı gelir sınırı 609,67 liraya çıktı. Yani kişinin kendisinin ve eşinin aylık gelir toplamı bin 219 lira 34 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığı bağlanabiliyor. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor..