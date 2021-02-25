Ekonomi Emekliye çifte maaş! Yüzde 50'sini alabilir

Emekliye çifte maaş! Yüzde 50'sini alabilir

Ekonomi

Emekliye çifte maaş! Yüzde 50'sini alabilir

Milyonlarca emekli ocak ve temmuz ayındaki zam oranlarını, bayram ikramiye tarihlerini merak ediyor. Ayrıca emeklilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de yanıt buldu. Eşi vefat eden bir emekli, eşinin de emekli maaşını alabilir mi? İşte yanıtı....

25 Şubat 2021, Perşembe 11:31 Son Güncelleme:
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Sosyal güvenlik sistemi bazı şartlarda çift maaş hakkı tanıyor. Çift maaş hakkı sadece emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanıyor. Eşini kaybeden erkek de olsa kadın da olsa çift maaştan yararlanabiliyor. 

Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu da bugün köşesine bu konuyla ilgili gelen soruyu cevapladı.

Soru: SGK’dan emeklikte yaşa takılan bir bayanım. Yaşım dolduğunda emekli aylığına bağlanacağım. Eşim de SGK’dan emekli. İleride eşim vefat ettiğinde hem kendi aylığımı hem de eşimin emekli aylığını alabilir miyim? S. ESKİCİ

Cevap: SSK emeklisi eşlerden biri vefat ettiğinde, hayatta kalan eşe talep etmesi halinde vefat eden eşinden ölüm aylığı (dul aylığı) bağlanır. Ancak kendisi emekli olduğundan aylık bağlama oranı yüzde 50’dir.

YÜZDE 50'Yİ GEÇEMİYOR

Dul eş hem kendi görev veya emekli aylığını, hem de dul aylığını alacaksa bağlanacak aylığın oranı yüzde 50'yi geçemez. Hizmet süresi 5 yıldan fazla 10 yıldan az olan memurun ölümü halinde eşine aylık bağlanabilmesi için yine özel bir şart bulunmuyor. Yani dul eş her halükarda yüzde 50 oranında dul aylığına hak kazanır. Ancak ölen memurun geride kalan çocuklarından toptan ödemeye hak kazanan yoksa yine dul eş memur değilse veya yurtdışında çalışmıyorsa, emekli değilse aylık bağlanma oranı yüzde 75 seviyesine çıkar.

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