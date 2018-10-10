Emekliye ek gelir

Anadolu Hayat Emeklilik’in Çiftçilere Özel Emeklilik Planı, çiftçilere ve aile bireylerine bütçelerini sarsmadan birikim yapma ve emeklilik döneminde ek gelir elde etme imkanı sunuyor. Geçimini tarım faaliyetleri üzerinden sağlayan çiftçiler ve aile üyelerine özel olarak hazırlanan emeklilik planında, yüzde 25 devlet katkısı da elde ediliyor. Sosyal güvenlik danışmanlığı, hukuki danışmanlık gibi özel hizmetler sunan ve 125 TL’den başlayan katkı payları ile dahil olunabilen plan hakkında bilgi veren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “En temel amacımız bireysel emeklilik sistemini yaygınlaştırarak, daha çok kişinin sisteme dahil olmasını ve emeklilikte elde edecekleri ek gelir ile geleceklerini güvence altına almalarını sağlamak. Sahip olduğu özelliklerle son derece avantajlı olarak sunduğumuz Çiftçilere Özel Emeklilik Planı’mızla çiftçilere daha güvenli bir gelecek için destek olacağız” dedi. 31 Aralık 2018’e kadar Çiftçilere Özel Emeklilik Planı kapsamında bireysel emeklilik hesabı açtıran ve ayda en az 250 TL katkı payı ödeyen çiftçilere Petrol Ofisi’nden 100 TL’ye varan akaryakıt hediye edilecek.