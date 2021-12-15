Emekliye en az 2000 lira formülü

2020 yılında koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için yapılan düzenleme ile ise en düşük emekli aylığı 1.500 liraya çıkarılmıştı. Yani yeni emekli olanın primine göre maaşı 1.100 lira çıksa da en az 1.500 lira maaş bağlanıyor.

EN AZ YÜZDE 10 CEPTE

Şimdi bu taban tutarın da artırılması gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz” demişti. Memurlar ve sağlık çalışanlarının ardından emeklilere de ek zam hazırlığının yapılması büyük heyecan yarattı. Ocakta zaten SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam tutarının yüzde 10’u aşması bekleniyor. Yapılacak düzenleme bu zamma ilave olacak.

SEYYANEN OLABİLİR

Farklı formüller üzerinde çalışıldığı dile getiriliyor. Yani seyyanen zam ve taban aylıkta artış söz konusu olabilir. Bu durumda tüm emeklilere seyyanen zam yansıtılabileceği gibi şu anda 1.500 lira olan taban aylığın da 2 bin liraya çıkarılabileceği konuşuluyor. Yine memur ve memur emeklilerine yönelik refah düzenlemesi de yapılacak. Böylece alım gücü düşen milyonlarca vatandaş nefes alacak.