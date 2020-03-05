Emekliye en az 500 TL promosyon

Emekli maaşlarının yattığı bankalar, 1 Mart 2017'de emeklilere promosyon ödemeye başlamıştı. Maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibine 4.6 milyar lira ödeme yapılmıştı. İlk promosyon sözleşmesinin süresi de 1 Mart'ta doldu.

İlk protokol Ziraat'le

Dolayısıyla 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. 2020-2023 yıllarını kapsayacak ikinci promosyonun ne kadar olacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile kamu bankaları arasında görüşmeler yürütülüyordu. Dün bu görüşmelerin ilki sonuçlandı ve emekli maaşı ödemesinde en büyük paya sahip olan Ziraat Bankası ile protokol imzalandı. Diğer bankalarla da protokol imzalanacak.

Yüzde 66 artışla 9 milyarlık ödeme

SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, "Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılmasını öngörüyoruz" dedi.

Tek şart 3 yıl kalma sözü

Emeklilerin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şart maaş aldığı bankaya 3 yıl bankada kalma taahhüdünde bulunması.

İşte yeni tutarlar

Ziraat'le imzalanan protokole göre aylığı;

* 1.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 500 TL,

* 1.500-2.500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL,

* 2.500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödenecek.

Merak edilen soru ve cevapları

Ödemeler nasıl yapılacak?

Bugün itibarıyla başvuru yapanlara ödemeler peşin yapılacak. Üç yıllık taahhütname alma sürelerine göre, örneğin Nisan 2017’de taahhütname alınmış, Nisan 2020’de süresi bitiyor. Süresi dolduğu anda emekli gelip taahhütnamesini verecek, bunu da internette mobil uygulamadan yapabilecek. Bu süreçten sonra promosyon maaşa göre peşin yatırılacak.

* Promosyon kaç yıl için ödenecek?

Ödeme üç yıl için geçerli olacak. Her üç yılda bir tutar yeniden belirlenecek.

* Banka sözleşmelerinde hangi taahhütler yer alacak?

Bankayla anlaşma imzalayan emekli, maaşını 3 yıl süreyle ilgili bankadan almayı taahhüt edecek. Üç yıl dolmadan maaşını başka bir bankaya taşırsa, kaldığı sürenin dışındaki promosyon iade edilecek.

* Promosyon hangi hesaba yatacak?

Emekli maaşı aldığınız hesaba yatacak.

İki emekli maaşı alanlara tek ödeme

* İki maaş alıyorum ve iki maaş hesabım var. Maaşların ikisini de aynı bankadan alıyorum. Her biri için ayrı promosyon alabilir miyim?

Birden fazla emekli maaşı alan emekliler için ödenecek promosyon tutarı, maaş tutarları toplamına göre hesaplanacak. Örneğin maaşınızdan biri 1000 lira diğeri 1500 lira ise toplamı olan 2500 liraya göre 750 lira promosyon almaya hak kazanacaksınız.

* Ben eşimden de maaş alıyorum. Yetim oğlum okuduğu için ona da annesi üzerinden maaş ödeniyor. İkimize de promosyon ödenecek mi?

Vefat eden emeklinin eşi ile yetim çocuklarına da promosyon ödenecek. Ancak bu hesap maaş bağlama katsayısına göre hesaplanacak.

Dul ve yetime hissesi oranında

* Dul ve yetime yapılacak ödeme nasıl belirleniyor?

Dul ve yetime ödenecek tutar bu kişilere bağlanan aylıklar oranında belirlenecek. Mesela, 1.500 lira ve altında maaş alan Bağkur emeklisine 500 lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu emeklinin eşi ve iki yetimi bulunuyorsa, 500 liranın 250 lirası eşin hesabına, diğer 250 lirası 125'er lira olmak üzere yetimlere ödenecek.

*Dul ve yetimler promosyon hakkından yararlanmak için bankaya ayrı ayrı mı başvuru yapacak?

Evet. Her maaş hesabı için hak sahiplerinin bankayla tek tek sözleşme imzalaması gerekiyor. Promosyon ödeme oranını ise SGK bankaya bildirecek.

Karı koca emekliyse ayrı ayrı sözleşme

Benimle birlikte eşim de emekli. Ayrı ayrı sözleşme yapmamız gerekir mi?

Evet. SGK'nın bankalarla yaptığı protokollere göre her bir emekli kendi promosyonu için bankalarla 3 yıl geçerli olacak bir sözleşme yapacak.

Özelde 2.500 liraya kadar çıkıyor

* TEB, maaşı 999 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL’ye çıkıyor.

* Yapı Kredi, 1.000 liraya kadar nakit promosyon veriyor. Banka, Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor. Hoş geldin faizi ve kredilerde indirim de sunulan seçenekler arasında.

* QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.

* Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL’ye kadar promosyon sunuyor.

* ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

* Fibabanka 450 TL'ye varan promosyon ücreti dışında, otomatik talimat verenlere ek olarak 500 TL ödeme yapıyor.

* Denizbank 450 TL'ye varan promosyon ödemesinin yanısıra bankaya emekli müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.

İstediğiniz bankayı seçebilirsiniz

Emekliler daha önce promosyon almış olsa dahi maaş aldığı bankayı istediği zaman değiştirebilir. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmaları ve maaş aldığı bankaya bu isteği bildirmeleri gerekiyor. Bu durumda aradan geçen süreye göre hak edilen promosyon tutarı hesaplanıyor, kalan kısım maaştan düşülüyor. Yeni banka vaat ettiği promosyonu peşin ödeyeceğinden emekli artıya geçmiş oluyor.

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