Emekliye en az yüzde 5 zam

Yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci zammını temmuz ayında alacak. Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise enflasyon farkı alıp almayacağını ortaya koyacak. Oran merakla beklenirken, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin. Bunun üstüne çıkılıp çıkılmayacağını ise enflasyon verileri gösterecek.

EN AZ YÜZDE 5

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine ise toplu sözleşmede belirlenen artışlar yansıtılıyor. Bu kapsamda ocak ayında maaşları yüzde 10.19 oranında artırılan SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek. Ocak artışları yüzde 10.73 olan memur emeklileri ise temmuzda yüzde 5 oranında zam alacak, ayrıca bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa farktan yararlanacak.