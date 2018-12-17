Emekliye garantili zam!

Ocak ayı milyonlarca çalışan ile birlikte emekliler için de zam ayı olarak biliniyor. Yılda iki kez zam alan emekliler son 6 ayda oluşan enflasyon rakamını merakla bekliyor. Çünkü 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını belirlerken memur emeklilerinin ve çalışan memurların da ne kadar enflasyon farkı alacaklarını ortaya koyuyor. Temmuz ayından bu yana 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Sadece Aralık enflasyonunun eklenmesiyle birlikte rakam kesinleşecek. Ancak Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa hem zam hem de fark kesinleşmiş durumda. 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 10.64 olarak ortaya çıktı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri 5 aylık enflasyona göre yüzde 10,64 zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri Temmuz'da enflasyon farkı hariç yüzde 3,5 zam almışlardı. Ocak zamları ise yüzde 4 olacak. 5 aylık enflasyonun yüzde 10.64 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu. Böylece memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 11.14 oldu.

EK ÖDEME DE ARTACAK

Emekliler maaşlarına ilaveten yüzde 4 ve bazı düşük maaşlılarda ise yüzde 5 oranında ek ödeme de alıyor. Örneğin maaşı 2.000 lira olan bir emekliye 80 lira (yüzde 4) ek ödeme veriliyor. Bu emekli için bankaya 2.080 lira yatırılıyor. Bu emeklimize 5 aylık enflasyona göre yüzde 10,64 zam yapıldığında maaşı 2.212,80 TL'ye çıkacak. Buna göre hesaplanacak ek ödemesi ise 88 lira 52 kuruş olacak. Böylece bankaya 2 bin 301 lira 32 kuruş yatırılacak.