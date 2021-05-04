Emekliye hem zam hem ikramiye, memura fark var

Emekli ve memur maaşları, yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Bu artışta enflasyon belirleyici oluyor. Ancak memur ve memur emeklisi, bunun dışında 2 yılda bir toplu sözleşme masasında kararlaştırılan zammı alıyor. Toplu sözleşmede her dönemde yapılacak zam belirleniyor. Eğer zammın yapıldığı dönemde son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan oranda bir de fark yansıtılıyor.

2 YILDA BİR SÖZLEŞME

Toplu sözleşme yapılmayan SSK ve Bağkur emeklileri ise ocak ve temmuzda açıklanan son 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. SSK ve Bağkur emeklisi ocak itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyona göre yüzde 8.36 zam aldı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36’lık bir fark oluştu. Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı ve yüzde 4.36’lık enflasyon farkıyla toplam zam yüzde 7.36 oldu.

4 AYDA YÜZDE 5.46

Zamların üzerinden 4 ay geçti ve dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan enflasyonunu açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak gerçekleşti. Böylece kümülatif artış yüzde 5.46 olarak hesaplandı. Bu durum SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 2 ay varken yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi için de 4 aylık enflasyon yüzde 3’lük ocak zammını aştığından yüzde 2.46’lık fark oluştu. Mayıs ve haziran ayı enflasyonları, zammı ve fark oranını tayin edecek.

EN DÜŞÜK AYLIKLAR NE KADAR OLDU?

Toplu sözleşme gereği, temmuzda memur ve emeklisine yüzde 3 zam yapılacak. Enflasyon farkı da bu zamma eklenecek. Mevcut durumda 2.46’lık farkla zammın yüzde 5.46 olduğu görülüyor. Bir başka deyişle toplu sözleşme zammı kadar enflasyon farkı oluşmuş durumda. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3.021 liraya çıkmıştı. Mayıs ve haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.186 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 3.988 liraya çıkmış oldu.

İLK ÖDEME 6-7 MAYIS'TA YAPILACAK

Bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs’ta hesaba yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, memur emeklisi ile Bağkur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu. Emekliler tam kapanmada ikramiyelerini çekmek için kısıtlamadan muaf olacak. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz’da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 12.2

Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda 2021 sonu tahmini yüzde 12.2’ye revize edilmişti. Mayıs itibarıyla da enflasyonda düşüş öngörüsü hakim. Mayıs ve haziranda artış hızı yavaşlasa da enflasyonun eksi çıkmaması halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 7 civarında oluşma ihtimali üzerinde duruluyor. Çünkü kur etkisi, global piyasalardaki emtia fiyatlarında görülen artış ve gıda fiyatlarındaki baskı enflasyondaki düşüşü sınırlıyor.

TAVANI 1.500 LİRAYA KADAR ÇIKMIŞTI

Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020’de çıkan yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Bu kapsamda 200 bin civarında SSK ve Bağkur emeklisinin maaşında artış olmuştu. Emeklinin dul ve yetimi de zamdan aynı oranda etkileniyor ve hissesine düşen oranda fark alıyor. Ocaktaki zamla birlikte en düşük Bağkur’lu esnaf emekli maaşı 135 lira artışla 1.627 liradan 1.763 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 128 lira artışla 1.534 liradan 1.662 liraya çıkmıştı. Son 4 ayda oluşan yüzde 5.46’lık kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.859 liraya ulaştı. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2.552 liraya yükselecek.







