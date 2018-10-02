Emeklilere ocak ayında 2 farklı zam

Temmuz ayında maaşlar memur emeklilerinde yüzde 8.65, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17 artarken, Ocak zammı için de ipuçları geliyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.65 olacak. Memur emeklilerine de yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 7.15 enflasyon farkı oluşacak.

ZAMLI MAAŞLAR SONRASI RAKAMLAR

Bağ-kur emeklilerinin mevcut maaşı 1.533,83 liradan 1697,18 liraya, SSK emeklisinin mevcut maaşı da 1.713, 56 liradan 1.896,05 liraya, memur emeklisi de 2.149,87 liradan 2.389,58 liraya yükseldi