Emekliye ikinci promosyon

İlk etapta maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenmişti. Bunun için emeklilerin bankalara gidip promosyon sözleşmesi imzalaması yeterli oldu.

6 AY SONRA SÜRE BİTİYOR

Yeni emekli olanlar da aynı şekilde bağlanan maaş miktarına göre promosyonlarını bankalardan peşin aldı. Promosyon, ‘3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi’ şartına dayalı olarak ödeniyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017’de ilk promosyonunu alan emekliler, 6 ay sonra (Mart 2020’de) ikinci promosyona hak kazanacak. Emekliler maaşlarını istediği bankadan alabiliyor, hatta taşıyabiliyor. Bankalar da bunu teşvik etmek için kampanyalar ve 1000 liraya kadar promosyon ödüyor

İSTERSEN TAŞIYABİLİRSİN

Emekliler promosyon almış olsa dahi maaş aldığı bankayı değiştirebilir. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmalı ve maaş aldığı bankaya bu isteği bildirmeli. Bu durumda aradan geçen süreye göre hakedilen promosyon tutarı hesaplanır, kalan kısım maaştan düşülür. Yeni banka vaat ettiği promosyonu peşin ödeyeceğinden emekli artıya geçmiş olur.

İŞTE BANKALARIN SUNDUĞU FIRSATLAR

ZİRAAT BANKASI:

1000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL, 1000 TL ile 2 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL, 2 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Tabi 3 yıl boyunca bankayla çalışacağınızı taahhüt etmeniz gerekli.

AKBANK:

Emeklilere 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM’lerden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale, EFT ve bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sağlıyor. Banka emeklilerden hesap işletim ücreti de almıyor.

DENİZBANK:

3 yıllık taahhüt veren emekliler 450 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor. Bankaya emekli müşteri kazandıranlara da her emekli için 100 TL veriliyor. Ayrıca banka borçlarını ve emekli maaşını Denizbank’a transfer edenlere, kefilsiz ve 60 ay vadeli kredi sunuyor. Otomatik ödeme talimatı verenlere doğalgaz faturasında yüzde 10 indirim yapıyor.

ING BANK:

Maaşını taşıyanlara hem 450 TL’ye varan nakit promosyon hem de 3 Otomatik Fatura Talimatı’na 150 TL ek nakit promosyon veriyor. Tüm banka ATM’lerinden maaşı ücretsiz çekme ve vadesiz mevduat hesapları için hesap işletim ücreti ödemeden işlem yapma imkanı sunuyor.

FİBABANKA:

3 yıl süreyle emekli maaşını bankaya taşıyanlar maaşa göre; 300 TL, 375 TL ve 450 TL’lik nakit promosyon kazanıyor. Ayrıca 2 ödeme talimatı verenler ise yine maaşlarına göre; 330 TL, 415 TL ve 500 TL promosyon ödemesi alıyor.

GARANTİ BBVA:

450 TL’ye varan promosyon ödemesi yapan banka, paramatiklerde maaşları tek tuşla çekme imkanı ve kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor. Ayrıca emeklilere özel indirimli faiz oranlarıyla gelir belgesiz destek, oto ve mortgage kredileri sunuyor.

YAPI KREDİ:

450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak 150 TL puan ödülü veriyor. Ücretsiz havale imkanı sunan banka, doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerinden de 1 yıl boyunca ücretsiz faydalanma fırsatı sunuyor.

İŞ BANKASI:

450 TL’ye varan promosyon ödemeleri yapan banka, kredi kartları için yıllık ücret almıyor. Vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları da sağlıyor.

QNB FİNANSBANK:

3 yıl süreyle emekli maaşını bankaya taşıyanlar maaşa göre; 300 TL, 375 TL ve 450 TL’ilk promosyon ödülü alıyor. Emekli maaşını taşıyıp bir bankacılık ürünü kullanana maaş ödemesiyle birlikte toplam 400 TL, 550 TL ve 700 TL’lik ödeme yapılıyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere de 125 lira ödüyor.

TEB:

Emekli maaşını bankaya taşıyanlar maaşa göre; 300 TL, 375 TL ve 450 TL’lik promosyon alıyor. 1 otomatik fatura talimatı verene 550 lira daha ödüyor. Böylece banka 1000 TL’ye varan ödeme yapmış oluyor. Hesap işletim ücreti ve kredi kartına ücret muafiyeti getiren banka, özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi de sunuyor.

ŞEKERBANK:

450 liraya varan promosyon veren banka otomatik ödeme talimatı verenlere 150 lira daha hediye ediyor. Ücretsiz havale ve EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş hizmeti gibi imkanlar sunuyor. Diğer tüm banka ATM’lerinden ücretsiz nakit çekim yapma olanağı sağlıyor.

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