Emekliye ikramiyede son 10 gün!

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, vefat eden emeklilerin dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs’ta Ramazan Bayramı’nda hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Şimdi sıra ikinci ikramiyelerde.

TEK GÜNDE YATMIŞTI

Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta. Arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önceki hafta, yani 5-9 Ağustos’ta ödenmesi muhtemel. Ramazan Bayramı’nda arife gününe 1 gün kala ödeme yapılmıştı. Buradan yola çıkarak 9 Ağustos Cuma günü 12.5 milyon emeklinin ikrameyelerinin hesaba yatma olasılığı yüksek. Bir ihtimal de ödemenin emeklinin bir kısmına 8 Ağustos, kalanına ise 9 Ağustos’ta olmak üzere iki günde yapılması.

BAŞVURAN, MAAŞ ALMAYAN

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek. Henüz aylık almaya başlamayan fakat SGK’ya dilekçesini 9 Ağustos itibarıyla vermiş olanlar da ikramiye alabilecek.

ÇİFT MAAŞA YÜKSEK DOSYA

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, hisse olmadığı için kendi maaşı üzerinden 1000 lira ikramiye verilecek.

DUL VE YETİME ÖDEME NE KADAR?

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; 1000 TL tutarındaki ikramiye hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Diğer yandan herhangi bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olan dul eşe ise 750 lira ikramiye verilecek.

İŞ GÖREMEZLİK DERECESİ

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranının yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, 1000 liranın yüzde 25’i yani 250 lira ikramiye ödenir.

HACİZ YAPILAMAZ

Emekli aylıkları, nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Emeklilere yılda iki kez 1000 lira bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin kanunda, “Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez” hükmü yer alıyor.



