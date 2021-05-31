Emekli ikramiyesinde haziran formülü! Bin 100 lira...

Emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak bu ay alırken, gözler ikinci ödemeye çevrildi. Temmuz da emekliler için ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı ikramiyesinden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesinden, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak. Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor.

Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek. Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL