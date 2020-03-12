Emekliye intibak ödemesi tarihi belli oldu mu?

Emekliler merakla intibak yasasında olacak yeni gelişmeleri bekliyor. Yeni intibak ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken olası bir intibak düzenlemesi yapılırsa emekliler 55 TL zam alacak. Bu durumda en fazla intibak zammı ise 355 TL'ye kadar çıkacak.

2000 yılından önce emekli olanlar için intibak düzenlemesi geçtiğimiz yıl yapılmıştı. Yeni yapılacak intibak düzenlemesi ile 5 milyon emeklinin kampanyadan yararlanabileceği ifade edildi.

Memur-Sen tarafından memur emeklilerinin intibak talebi hükümete iletildi. İletilen talep çerçevesinde aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki farkın giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlar için aradaki farkın ilave ödeme ile kapatılması bekleniyor.





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