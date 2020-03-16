Ekonomi Emekliye kapıda maaş

Emekliye kapıda maaş

Ekonomi

Emekliye kapıda maaş

Tüm emekliler, talep etmeleri halinde, maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.

16 Mart 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 65 yaş üstü yaşlı ve emeklilere, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapıyor. Bunun için SGK’ya ‘konutta maaş almak istiyorum’ şeklinde bir dilekçe vermek yeterli oluyor. SGK, koronavirüs önlemleri kapsamında milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir karara daha imza attı. Çin’de Aralık 2010’da başlayıp, dünyaya hızla yayılan ve Türkiye’de de şimdiye kadar 6 vakada görüldüğü tespit edilen koranavirüs nedeniyle, evinden çıkmak istemeyen tüm emeklilere bankalarına gitmeden emekli maaşlarını evinde alabilme imkanı sağlıyor. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bu uygulamada, emeklinin talep etmesi halinde maaşı, tıpkı yaşlılara verilen hizmette olduğu gibi evinde ödenecek.

İlgili Haberler
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ford geleceğe hazır
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Hükümetteki en büyük korona tartışması bu!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Panik yok! 66 bin kişi iyileşti...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Korona rapor parası devletten: En az 785 lirayı SGK ödüyor