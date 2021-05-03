Ekonomi Emekliye maaş ve ikramiye muafiyeti

Emekliye maaş ve ikramiye muafiyeti

Ekonomi

Emekliye maaş ve ikramiye muafiyeti

17 Mayıs’a kadar sürecek olan ‘tam kapanma’ döneminde, emekliler maaş ve ikramiyelerini nasıl alacaklarını merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı, bu konuya açıklık getirdi.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Buna göre; maaşını ve ikramiyesini 3-15 Mayıs tarihleri arasında çekecek emeklilerin banka şubelerine ve ATM’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

EN YAKIN ŞUBEDEN ÇEKME ŞARTI

Bunun için de şu şartlar söz konusu olacak:

  • Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uymak.
  • TC kimlik numarasına göre maaşın ve ikramiyenin yattığı günde parayı çekmek için dışarı çıkmak.
  • Maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikamete en yakın şubesine gidip gelmek.
  • Güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak.

EVDE ÖDENECEK

5-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan engelli, yaşlı aylıkları ve sosyal destek ödemeleri, PTT kartı olanlar ve ödemesi bankaya yatanlar hariç, evlerinde yapılacak. 1.6 milyon vatandaş maaşını evde alacak.

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