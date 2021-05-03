Emekliye maaş ve ikramiye muafiyeti

Buna göre; maaşını ve ikramiyesini 3-15 Mayıs tarihleri arasında çekecek emeklilerin banka şubelerine ve ATM’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

EN YAKIN ŞUBEDEN ÇEKME ŞARTI

Bunun için de şu şartlar söz konusu olacak:

Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uymak.

TC kimlik numarasına göre maaşın ve ikramiyenin yattığı günde parayı çekmek için dışarı çıkmak.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikamete en yakın şubesine gidip gelmek.

Güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak.

EVDE ÖDENECEK

5-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan engelli, yaşlı aylıkları ve sosyal destek ödemeleri, PTT kartı olanlar ve ödemesi bankaya yatanlar hariç, evlerinde yapılacak. 1.6 milyon vatandaş maaşını evde alacak.



