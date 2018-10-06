Emekliye ocak zammı müjdesi: 457 liralık zam şimdiden kesin

Temmuz-eylül enflasyonu yüzde 9.34 olarak gerçekleşti, geriye 3 veri daha kaldı. Yani şu ana kadar gerçekleşen enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.34 zam oranı oluştu.

457 LİRA

Bu, maaşlarda 95,4 ila 456,93 lira arasında artış getirecek. Bunun sonucu olarak halen bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunan en düşük maaşlar bin 116 lira 79 kuruşa çıkacak. Söz konusu rakamlar üç aylık verilerin, yani ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyonunun eklenmesiyle artacak.

Akşam