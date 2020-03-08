Emekliye özel seçenekler! 11 bankanın promosyon tarifesi

13 milyon emekli ile vefat eden emeklilerin dul ve yetimine 1 Mart itibarıyla ikinci promosyon ödenecek. Bu kapsamda ilk protokol Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında imzalanmıştı. Böylece alınan maaşa göre 300-450 lira arasında değişen taban promosyon tutarlarında yüzde 66 artış olmuştu. Buna göre; maaşı 1.500 liranın altında olanlara 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 625 lira, 2.500 liranın üstünde olanlara ise 750 lira promosyon ödenecek.

Talebinizi bildirin

Tabi açıklanan rakamlar taban. Emeklilerin yaklaşık yüzde 80’i maaşlarını kamu bankalarından alıyor. Özel bankalar da daha fazla emekli müşteri çekmek için promosyon tutarlarını daha yukarıda açıklamaya başladı. Emekliler, maaşını daha yüksek promosyon ödemeyi vaat eden bankalara taşımakta özgür.

Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de ‘3 yıl kalma sözü’ gerekiyor.

Peş peşe açıkladılar

Ziraat’in ardından diğer bankalar da promosyon tutarlarını peş peşe açıkladı.

İşte o bankalar ve peşin ödedikleri tutarlar

Halkbank: 1.500 liraya kadar maaşlarda 500 lira, 1.500-2.500 lira arası maaşta 625 lira, 2.500 lira ve üstü maaşlarda 750 lira promosyon ödeyecek. Ödemeler tek seferde peşin yapılacak.

TEB: Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 1.000 TL, 1.500- 2.500 TL arasında maaş alan emekliler ise 1.125 TL promosyon avantajından yararlanacak. Emekli maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 1.250 TL promosyon alabilecek.

Garanti BBVA: 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

Yapı Kredi: Bir aylık net gelir 1.500 TL’ye kadarsa 500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 625 TL, 2.500 TL’nin üzerindeyse 750 TL nakit promosyon ödüyor. Banka bir otomatik ödeme karşılığında 175-250 lira arasında ek ödeme yapıyor.

VakıfBank: 1.500 TL’ye kadar maaşlarda 500 TL, 1.500-2.500 TL arası maaşta 625 TL, 2.500 TL ve üstü maaşlarda 750 TL promosyon ödüyor.

ING Türkiye: Maaşı aylık 1.500 TL’ye kadar ise 500 TL, 1.500-2.500 TL arası ise 625 TL, 2.500 TL ve üzeri ise 750 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. Ek kampanyalarla ödeme 2.550 liraya kadar çıkıyor.

QNB Finansbank: 1.250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.

DenizBank: Maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1.500 TL altı için 500 TL, 1.500- 2.500 TL arası için 625 TL, 2.500 TL üzeri için ise 750 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor. Ayrıca müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.

Akbank: 1.000 TL’ye varan promosyon veriyor. Emekli maaşı 1.500 TL’ye kadar olanlar 700 TL, 1.500-2.500 TL arası olanlar 850 TL, 2.500 TL üzeri olanlar ise 1.000 TL promosyon alabilecek.

İş Bankası: Emekliler, 2020- 2023 dönemi için 750 TL’ye varan promosyon ödemesinden yararlanabilecek.

Cayma hakkı nasıl kullanılır?

Emekliler anlaştığı bankadan promosyon ödemesini alması halinde cayma hakkına sahip oluyor. Anlaştığı bankayı değiştirmek isteyen emekli, bu durumda peşin olarak aldığı promosyonun kalanını geri ödüyor.

Bir örnek ile anlatılacak olursa; 3 yıllık anlaşma yapıldı ve 450 lira nakit promosyon alındı. 1 yıl sonra bankayı değiştirmek isteyen emeklinin 300 TL’yi iade etmesi gerekiyor. Buna karşılık yeni banka emekli maaşına göre başta peşin promosyon ödeyecek.

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