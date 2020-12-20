Emekliye promosyonda yeni yıl tarifesi

Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2.500 lira üstü olanlara da 750 TL tutarında promosyon ödeniyor. Bunlar taban tutarlar. Özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor. Bazı kampanyalardan faydalanmak için son tarih 31 Aralık. İşlem ise çok basit...

3 yıl kalma sözü

3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirim yapması yeterli. Hemen hesap açılıyor.

Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon için emeklilerin yazılı olarak ‘3 yıl maaşımı sizden alacağım’ taahhüdü vermesi yeterli.

Nasıl yükseltilir?

Özel bankalar, müşterilerine bazı koşulları sağlamaları halinde daha fazla promosyon verebiliyor. Bu nedenle yeni bir bankayla anlaşmadan önce daha yüksek promosyon sunan bankaların hangi ek şartları arayıp aramadığı iyice araştırılmalı. Ek ürün koşulu aramaksızın 1.500 lira nakit ödeme yapanlar olduğu gibi, belirli koşulları sağlayanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon verenler de var. Bu koşulları karşılayıp karşılamayacağınızı mutlaka değerlendirin.

2.550 TL’ye varan fırsatlar

AKBANK

Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek. 31 Aralık’a kadar maaşını bankaya taşıyanlara 500 TL ek promosyon sunuyor.

TEB

Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek. İki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300, 375 ve 400 TL ek ödeme yapılıyor.

FİBABANKA

Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.

İŞ BANKASI

1.500 TL’den düşük maaşlar için 750 TL, 1.500-2.500 TL arası maaşlar için 875 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL promosyon veriyor.

YAPI KREDİ

Maaş 1.500 TL’ye kadarsa 1.000 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.250 TL, 2.500 TL’nin üzerindeyse 1.500 TL nakit promosyon ödeniyor.

ING BANK

Maaşı aylık 1.500 TL’ye kadar olanlara 500 TL, 1.500-2.500 TL arasındakilere 625 TL, 2.500 TL ve üzerindekilere 750 TL nakit promosyon ödeniyor. Ek kampanyalarla 2.550 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Başvuru için son tarih 31 Aralık.

DENİZBANK

Aylık 1.500 TL altında maaş alan emeklilere 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan emeklilere 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 1.000 TL ödeme yapıyor.

ŞEKERBANK

375 ila 450 TL arasında ödeme yapıyor. Ancak iki otomatik ödeme talimatı verildiğinde 150 TL, müşteri yönlendirenlere de her yeni emekli için 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL veriyor. Böylece toplamda 2.100 TL’ye kadar promosyon verilebiliyor.

GARANTİ BBVA

1.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 800 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. Kampanya 31 Aralık’a kadar geçerli.

QNB FİNANSBANK

Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 850 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 1.100 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 1.300 TL promosyon alabilecek.