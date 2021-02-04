Emekliye promosyonda yeni yıl tarifesi

Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2.500 lira üstü olana da 750 lira tutarında promosyon ödeniyor. Bunlar taban tutarlar. Özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor. İşlem ise çok basit...

3 yıllık taahhüt

3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

1.600 liraya varan imkanlar

TEB: Maaşı 1.500 liraya kadar olan emekli 500 lira, 1.500-2.500 lira maaş alan 625 lira, maaşı 2.500 liranın üzerinde olan ise 750 lira promosyon alıyor. Banka 500 lira, 675 lira ve 850 lira ek promosyon vererek toplamda, 1.000 lira, 1.300 lira ve 1.600 lira ödüyor.

Akbank: Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 350 lira, 425 lira ve 500 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 850 lira, 1.050 lira ve 1.250 lira promosyon imkanı veriyor.

ING: Maaşa göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyon imkanı sunuyor.

Denizbank: Aylık 1.500 liranın altında maaşa 675 lira, 1.500-2.500 lira maaş alana 850 lira, 2.500 lira maaşın üzerine ise 1.000 lira ödeme yapıyor.

Garanti BBVA: 1.500 liraya kadar emekli maaşı alana 800 lira, 1.500-2.500 lira maaşa 1.000 lira, 2.500 liranın üzerinde maaşa ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 28 Şubat’a kadar geçerli.

İş Bankası: 1.500 liradan düşük maaş için 750 lira, 1.500-2.500 lira maaşa 875 lira, 2.500 lira maaşın üzerine ise 1.000 lira promosyon veriyor.

Şekerbank: Maaş aralıklarına göre 1.300 liraya varan promosyon imkanı sunuyor.

Yapı Kredi: Maaş 1.500 liraya kadarsa 1.000 lira, 1.500-2.500 lira maaşa 1.250 lira, 2.500 liranın üzerindeki maaşa da 1.500 lira nakit promosyon ödüyor. Kampanya 28 Şubat’a kadar geçerli.

QNB Finansbank: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 1.000 lira, 1.500-2.500 lira maaşa 1.300 lira, maaşı 2.500 liranın üstünde olana da 1.600 lira promosyon veriyor.

Fibabanka: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500-2.500 lira olan maaşa 625 lira, 2.500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.



