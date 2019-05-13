Emekliye tamamlayıcı emeklilik ile ikinci maaş

Hazine ve Maliyet Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı ekonomik program içerisinde yer alan “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ sigorta sektöründen kabul gördü. Çalışanlara emeklilik döneminde ek gelir oluşturmayı hedefleyen program üzerinde çalışmalar sürerken, sigorta şirketleri önümüzdeki dönemde uygulamaya konması beklenen ‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ ile ilgili üzerine düşen görevi yapmaya hazır. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde tamamlayıcı emeklilik sistemine yönelik olarak yapılan açıklamalar memnun edici” derken, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde çalışanların emeklilik dönemlerinde ciddi ve düzenli ilave gelire kavuşabileceklerine dikkat çekti. BES’te yapılacak reformların ve kıdem tazminatlarının BES ile entegre edilmesini desteklediklerini belirten Ayhan Sincek, şu detayların altını çizdi: “Bahse konu çözümün BES alt yapısı üzerinden üretilmesi; sermaye piyasalarının derinleşmesi, tasarrufların sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacak yatırımlara yönlendirilmesi anlamına gelecektir.”

YENİ AŞAMA: TAMAMLAYICI EMEKLİLİK

Sabit sermaye yatırımlarının finansmanında bankalara bağımlılık azalacağını ve yatırımcılara uzun vadeli yerli kaynak sağlanacağını belirten Sincek, “Yasa yapıcı, biz emeklilik şirketlerine bu bağlamda herhangi bir görev tevdi ederse, bu görevi ifa edecek yetkinliklere ve alt yapıya sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile bireylerin emeklilik dönemlerinde ciddi düzenli ilave gelire kavuşabileceklerini ve bahse konu risklerin çok daha iyi yönetilebileceği bir ortamın oluşturulacağını düşünüyorum. Buradaki en önemli beklentimiz; çalışanların kazançlarına göre birikim yapabilmeleri ve emeklilik dönemine yönelik fon oluşturulmasıdır” dedi.

BES 100 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

BES’in ülkemizde ise gönüllü ve otomatik BES olarak zorunlu olmayan iki kısmının yürürlükte olduğunu belirten Ayhan Sincek, şunları söyledi: “Gönüllü BES, Otomatik Katılım (OKS) ile önemli bir aşama kat etti. 12 milyon katılımcı ve yaklaşık 100 milyar TL fona ulaşıldı. Sonraki dönemde BES’de yapılacak yeni reformlarla daha geniş kitlelere ulaşılmış olacak.”