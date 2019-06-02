Emekliye temmuzda çifte zam

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Temmuz zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre de SSK ve Bağ- Kur'lular yüzde 6.7, memur emeklileri ise yüzde 5 yüzde 2.7 zam alacak. Eğer memur maaş katsayısındaki artış Temmuz'da tahmin edildiği gibi yüzde 7,7 olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan bin 319 lira 12 kuruşa ulaşacak. Yani maaşı bin 319 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek. Örneğin; net maaşı bin lira olan bir SSK emeklisi bin 50 lira alıyorken; Temmuz zammı yüzde 6.7 olursa net maaşı bin 67 liraya, eline geçecek para bin 120 liraya çıkacak.

BİN TL'YE BİN 120 TL

Temmuzda maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak.

Eğer memur maaş katsayısındaki artış Temmuz'da tahmin edildiği gibi yüzde 7,7 olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan bin 319 lira 12 kuruşa ulaşacak. Yani maaşı bin 319 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek.

Örneğin; net maaşı bin lira olan bir SSK emeklisi bin 50 lira alıyorken; Temmuz zammı yüzde 6.7 olursa net maaşı bin 67 liraya, eline geçecek para bin 120 liraya çıkacak. Emekliler maaşlarının haricinde her ay yüzde 4 ve yüzde 5 oranında ek ödeme alıyor.

EK ÖDEMELER DE ARTIYOR

Temmuz ayında tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için maaş sınırı da bin 319 liraya çıkacak. Peki emekli maaşına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni ek ödeme tutarları ile birlikte maaşlarda ne kadar artış görülecek?

ENFLASYON ARTIŞI

Memur ve memur emeklilerinin dışında SSK ve Bağ-Kur emeklileri de temmuzda zamlı maaş alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını 6 aylık enflasyon belirleyecek. Emeklilerin ayrıca maaşlarının yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemelerinin tutarları da temmuzda yükselecek. (Takvim)