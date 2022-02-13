Emekliye ücretsiz kaplıca tedavisi

Kış mevsiminin artık son günleri yaşanıyor. Mart ile birlikte bahar gelirken tatil sezonu da açılmaya başlıyor. Sağlıklı tatil yapmak isteyenler için ise en iyi alternatif, kaplıcalar. Çünkü yazın da gidilebilen kaplıcaların asıl sezonu, bazı hastalıklara daha iyi gelmesi nedeniyle ilkbahar ve sonbahar dönemi. Üstelik termallere girmeye artık pandemi de engel değil. Maddi durumu iyi olan vatandaşlar ve turistler için bütçelerine göre rahatlıkla değerlendirilebilen kaplıcalar, emekli ve dar gelirli vatandaşlar için ise ücretsiz.

BAZI GİDERLER KARŞILANIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaplıca tedavilerini de Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına aldı. Böylece emekli, dar gelirli ve hastaların kaplıca parasını devlet ödüyor. SGK; gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisinin yanı sıra yol, refakatçi ve gündelik masraflarını da karşılıyor. Gündelik ücret olarak bu yıl için il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 23 lira, şehirlerarası sevklerde ise 46 lira verilirken, kaplıcaya gidilebilmesi için yol parası desteği de sağlanıyor. Biletlerin SGK’ya ibrazı gerekiyor.

SAĞLIK RAPORU GEREKİYOR

Kaplıca tedavileri için resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor. Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunlu. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde hastadan yeniden sağlık kurulu raporu alınması isteniyor.

YARARLANMAK İÇİN ARANAN KOŞULLAR

Sağlık kurulu raporu olmalı.

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 işgünü içinde, kaplıca tesisine müracaat edilmeli.

Bu süre aşılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor.

Yol giderinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yer esas alınıyor.

Rapor veya sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde, refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri karşılanıyor.

SGK, her hasta için en fazla 21 günlük ödeme yapıyor.

Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı’nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebiliyor. Bunun dışındakiler ödeme kapsamına alınmıyor.

SGK’nın masraflarını ödeyeceği kaplıca tesislerinin listesine, ‘kaplica.sgk.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir.

HANGİ HASTALIKLARDA DOKTOR KONTROLÜ ALTINDA ÖNERİLİYOR

Romatizmal hastalıklar.

Kas ve eklem ağrıları, iskelet sistemi rahatsızlıkları, omurga ile ilgili şikayetler, boyun, ense, sırt, kalça, bel, diz, omuz ve kol ağrıları.

Nörolojik ve travmatik hastalıklar.

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları.

Solunum sistemi hastalıkları.

Mide ve bağırsak hastalıkları.

Spor sakatlıkları.

Cilt hastalıkları.

311 TESİSİN BAKANLIKTAN İZNİ VAR